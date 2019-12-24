moveton написав:Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
не любой, но умеющий именно так, которых обычно в отделении 1-2 из 4-7 человек.
Ну это любой работы менеджера касается. В моём отделении уже все научились. А полгода назад пытались рассказывать, что только по карточному.
flysoulfly написав:Проблемка, что не"ВИП"ам обычно просто врут в глаза про отсутствие альтернативы карточному курсу.
VIPам тоже Это ж больше от не знания своей матчасти, а не кто клиент. Это само собой. Поэтому на вопрос "чому я на можу забронюваьи 2600 $?" я бы ответил: "Потому, что не хочешь научить менеджера так делать", но Звёздный Лорд же тоже почему-то утверждает, что иначе уже никак.
moveton написав:Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
не любой, но умеющий именно так, которых обычно в отделении 1-2 из 4-7 человек.
Ну это любой работы менеджера касается. В моём отделении уже все научились. А полгода назад пытались рассказывать, что только по карточному.
flysoulfly написав:Проблемка, что не"ВИП"ам обычно просто врут в глаза про отсутствие альтернативы карточному курсу.
VIPам тоже Это ж больше от не знания своей матчасти, а не кто клиент. Это само собой. Поэтому на вопрос "чому я на можу забронюваьи 2600 $?" я бы ответил: "Потому, что не хочешь научить менеджера так делать", но Звёздный Лорд же тоже почему-то утверждает, что иначе уже никак.
Хочу, але а чаті то дуже важко, сподіваюсь дві негативні оцінки оператору допоможуть цьому процесу. А у моєму відділені, як у ЖЕКу, витрачати там багато свого часу не хочу. Дякувати богу, в 80% випадків синій $.
І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.
M-A-X написав:Решил получить погашение по ОВГЗ? На, получай, повторную идентификацию!
решил забрать деапозит? Решил внести гривни купить онлайн и снять доллары1996года - На, получай, повторную идентификацию! Через три месяца после предыдущей.
Та пофиг. Все идет к тому, шо эти т.н. идентификации теперь будут при любом мало-мальском изменении правил финмона, причем правил внутренних, для самой БС. Но банкстеры будут все отмазки рисовать на клиенте
Oktawa написав:Подскажите, акция плюс 2% кешбека на выходных уже закончилась?
Дана акція діє до 31/12/24 року Але головний нюанс, що для кожного клієнта вона буде діяти тільки 90 днів😉 Тобто, якщо у вас ця акція з'явилась з 01/11/23 то діятиме вона до кінця січня. Якщо на вихідних в додатку у вас ця акція вже не з'являється, то вона завершена. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
ukr0014959 написав:І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.
Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо. До повернення доступна операція: на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше. З деталями можете ознайомитись тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014856119 Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56). Один бонус = одна гривня з урахуванням податків. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️