Додано: Нед 07 січ, 2024 14:28

Sense Bank написав: Не всі можуть знати умови повернення бонусів, тому я і прописую більше інф.

З приводу кількості бонусів які доступні для повернення я також вказала - мінімальна сума бонусів 310, 56

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️ Не всі можуть знати умови повернення бонусів, тому я і прописую більше інф.З приводу кількості бонусів які доступні для повернення я також вказала - мінімальна сума бонусів 310, 56Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Угу а при этом вопрос был - цитирую: "200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все?" Скажите что именно в данной формулировке заставило вас усомнится что вопрошавший мог не "знати умови повернення бонусів,"?И где в вашем ответе те был ваш прямой ответ на его прямой вопрос? Имеется в виду "да банк не намерен вам дать воспользоваться накопленными бонусами". Кстати - коль пошла такая пьянка - а дайте ответ ещё и на такой вопрос: банк весной 2022 прекратил начисление по своим кэшбек программам мотивируя тем что плата за интерчендж была установлена Визой и Мастером на уровне 0 и источника для кэшбека до осени 2022 как бы не было. Но осенью 2022 интерчендж вернули и банки стали возвращать свои кэшбек программы. В том числе и Сенс восстановивший свою "ореховую" программу. А почему же банк не развернул программу по картам Тревел (между прочим платным). Или это тоже из разряда "не знаем что есть клиентоориентированность"?