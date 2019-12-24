moveton написав:Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
не любой, но умеющий именно так, которых обычно в отделении 1-2 из 4-7 человек.
Ну это любой работы менеджера касается. В моём отделении уже все научились. А полгода назад пытались рассказывать, что только по карточному.
flysoulfly написав:Проблемка, что не"ВИП"ам обычно просто врут в глаза про отсутствие альтернативы карточному курсу.
VIPам тоже Это ж больше от не знания своей матчасти, а не кто клиент. Это само собой. Поэтому на вопрос "чому я на можу забронюваьи 2600 $?" я бы ответил: "Потому, что не хочешь научить менеджера так делать", но Звёздный Лорд же тоже почему-то утверждает, что иначе уже никак.
moveton написав:Вот и интересуюсь давно ли отменили второй вариант. Не такой уж он и для VIP. Во всяком случае его мог применить любой менеджер, а не только персональный.
не любой, но умеющий именно так, которых обычно в отделении 1-2 из 4-7 человек.
Ну это любой работы менеджера касается. В моём отделении уже все научились. А полгода назад пытались рассказывать, что только по карточному.
flysoulfly написав:Проблемка, что не"ВИП"ам обычно просто врут в глаза про отсутствие альтернативы карточному курсу.
VIPам тоже Это ж больше от не знания своей матчасти, а не кто клиент. Это само собой. Поэтому на вопрос "чому я на можу забронюваьи 2600 $?" я бы ответил: "Потому, что не хочешь научить менеджера так делать", но Звёздный Лорд же тоже почему-то утверждает, что иначе уже никак.
Хочу, але а чаті то дуже важко, сподіваюсь дві негативні оцінки оператору допоможуть цьому процесу. А у моєму відділені, як у ЖЕКу, витрачати там багато свого часу не хочу. Дякувати богу, в 80% випадків синій $.
І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.
M-A-X написав:Решил получить погашение по ОВГЗ? На, получай, повторную идентификацию!
решил забрать деапозит? Решил внести гривни купить онлайн и снять доллары1996года - На, получай, повторную идентификацию! Через три месяца после предыдущей.
Та пофиг. Все идет к тому, шо эти т.н. идентификации теперь будут при любом мало-мальском изменении правил финмона, причем правил внутренних, для самой БС. Но банкстеры будут все отмазки рисовать на клиенте
Oktawa написав:Подскажите, акция плюс 2% кешбека на выходных уже закончилась?
Дана акція діє до 31/12/24 року Але головний нюанс, що для кожного клієнта вона буде діяти тільки 90 днів😉 Тобто, якщо у вас ця акція з'явилась з 01/11/23 то діятиме вона до кінця січня. Якщо на вихідних в додатку у вас ця акція вже не з'являється, то вона завершена. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
ukr0014959 написав:І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.
Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо. До повернення доступна операція: на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше. З деталями можете ознайомитись тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014856119 Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56). Один бонус = одна гривня з урахуванням податків. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank написав:До повернення доступна операція: на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше. З деталями можете ознайомитись тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014856119 Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56). Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.
Зачем давать инфу обо все что знаешь а не ту которую спрашивают? Человек четко спросил - при наличии 200 грн. заработанных тревелом можно ли как-то их вывести? Правильный ответ - нет - банк их зажал. И если хотите чтобы они не сгорели заплатите еще 250 грн. абонки и ждите еще год - авось что-то разблокируют. Ответ должен быть именно таким, а не то что вы пишете "фея". Вообще считаю банк тут поступает по свински - мог бы просто дать вывести бонусы на сумму меньше чем пороговые 250. Так после начала войны делали более клиентоориентированные банки (помню такое у ПУМБы, А-банки, может кто еще). Но Сенс и клиентоориентированность? нет не слыхали
Sense Bank написав:До повернення доступна операція: на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше. З деталями можете ознайомитись тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014856119 Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56). Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.
Зачем давать инфу обо все что знаешь а не ту которую спрашивают? Человек четко спросил - при наличии 200 грн. заработанных тревелом можно ли как-то их вывести? Правильный ответ - нет - банк их зажал. И если хотите чтобы они не сгорели заплатите еще 250 грн. абонки и ждите еще год - авось что-то разблокируют. Ответ должен быть именно таким, а не то что вы пишете "фея". Вообще считаю банк тут поступает по свински - мог бы просто дать вывести бонусы на сумму меньше чем пороговые 250. Так после начала войны делали более клиентоориентированные банки (помню такое у ПУМБы, А-банки, может кто еще). Но Сенс и клиентоориентированность? нет не слыхали
Не всі можуть знати умови повернення бонусів, тому я і прописую більше інф. З приводу кількості бонусів які доступні для повернення я також вказала - мінімальна сума бонусів 310, 56 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank написав:Не всі можуть знати умови повернення бонусів, тому я і прописую більше інф. З приводу кількості бонусів які доступні для повернення я також вказала - мінімальна сума бонусів 310, 56 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Угу а при этом вопрос был - цитирую: "200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все?" Скажите что именно в данной формулировке заставило вас усомнится что вопрошавший мог не "знати умови повернення бонусів,"?И где в вашем ответе те был ваш прямой ответ на его прямой вопрос? Имеется в виду "да банк не намерен вам дать воспользоваться накопленными бонусами". Кстати - коль пошла такая пьянка - а дайте ответ ещё и на такой вопрос: банк весной 2022 прекратил начисление по своим кэшбек программам мотивируя тем что плата за интерчендж была установлена Визой и Мастером на уровне 0 и источника для кэшбека до осени 2022 как бы не было. Но осенью 2022 интерчендж вернули и банки стали возвращать свои кэшбек программы. В том числе и Сенс восстановивший свою "ореховую" программу. А почему же банк не развернул программу по картам Тревел (между прочим платным). Или это тоже из разряда "не знаем что есть клиентоориентированность"?