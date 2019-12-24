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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1083108410851086 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.6 5 93 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 11 2- Погане. Некомпетентне. 8% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 14 4- Добре. Як і повинно бути. 41% 38 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 23 Всього голосів : 93 Додано: Нед 07 січ, 2024 15:16 WallNutPen написав: Sense Bank написав: Не всі можуть знати умови повернення бонусів, тому я і прописую більше інф.

З приводу кількості бонусів які доступні для повернення я також вказала - мінімальна сума бонусів 310, 56

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️ Не всі можуть знати умови повернення бонусів, тому я і прописую більше інф.З приводу кількості бонусів які доступні для повернення я також вказала - мінімальна сума бонусів 310, 56Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Угу а при этом вопрос был - цитирую: "200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все?" Скажите что именно в данной формулировке заставило вас усомнится что вопрошавший мог не "знати умови повернення бонусів,"?И где в вашем ответе те был ваш прямой ответ на его прямой вопрос? Имеется в виду "да банк не намерен вам дать воспользоваться накопленными бонусами". Кстати - коль пошла такая пьянка - а дайте ответ ещё и на такой вопрос: банк весной 2022 прекратил начисление по своим кэшбек программам мотивируя тем что плата за интерчендж была установлена Визой и Мастером на уровне 0 и источника для кэшбека до осени 2022 как бы не было. Но осенью 2022 интерчендж вернули и банки стали возвращать свои кэшбек программы. В том числе и Сенс восстановивший свою "ореховую" программу. А почему же банк не развернул программу по картам Тревел (между прочим платным). Или это тоже из разряда "не знаем что есть клиентоориентированность"? Угу а при этом вопрос был - цитирую: "200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все?" Скажите что именно в данной формулировке заставило вас усомнится что вопрошавший мог не "знати умови повернення бонусів,"?И где в вашем ответе те был ваш прямой ответ на его прямой вопрос? Имеется в виду "да банк не намерен вам дать воспользоваться накопленными бонусами". Кстати - коль пошла такая пьянка - а дайте ответ ещё и на такой вопрос: банк весной 2022 прекратил начисление по своим кэшбек программам мотивируя тем что плата за интерчендж была установлена Визой и Мастером на уровне 0 и источника для кэшбека до осени 2022 как бы не было. Но осенью 2022 интерчендж вернули и банки стали возвращать свои кэшбек программы. В том числе и Сенс восстановивший свою "ореховую" программу. А почему же банк не развернул программу по картам Тревел (между прочим платным). Или это тоже из разряда "не знаем что есть клиентоориентированность"?

Дійсно, припинення дії програм лояльності у всіх було у звʼязку з встановлення інтерчейдж на рівні 0, при цьому його повернення було на рівень доволі нижчий ніж довоєнний, та рівень інтерчейдж для закордонних операційний також не великий, тому і поновлення програми не відбулось, та поки конкретних планів на майбутнє також немає.



Що стосується собівартості обслуговування, вона лише річна та вартує 150 грн, і тут потрібно в першу чергу дивитись на рівень пластику який дозволяє і надалі користуватись додатковими послугами від платіжних систем( в т.ч аеропорт сервісами) і на рівні цього в розрізі інших банків відкриття/обслуговування цієї картки вартує доволі мало, що повʼязано з тим що для банків це також вартує коштів.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️ Дійсно, припинення дії програм лояльності у всіх було у звʼязку з встановлення інтерчейдж на рівні 0, при цьому його повернення було на рівень доволі нижчий ніж довоєнний, та рівень інтерчейдж для закордонних операційний також не великий, тому і поновлення програми не відбулось, та поки конкретних планів на майбутнє також немає.Що стосується собівартості обслуговування, вона лише річна та вартує 150 грн, і тут потрібно в першу чергу дивитись на рівень пластику який дозволяє і надалі користуватись додатковими послугами від платіжних систем( в т.ч аеропорт сервісами) і на рівні цього в розрізі інших банків відкриття/обслуговування цієї картки вартує доволі мало, що повʼязано з тим що для банків це також вартує коштів.Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12288 З нами з: 18.02.13 Подякував: 159 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 16:06 Sense Bank написав: ukr0014959 написав: І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить. І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.

Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо.

До повернення доступна операція:

на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше.

З деталями можете ознайомитись тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014856119

Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56).

Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️ Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо.До повернення доступна операція:на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше.З деталями можете ознайомитись тут:Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56).Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️



Чи ви знущаєтесь, чи просто вам все рівно і ви не бажаєте нічого вирішувати, то так і скажіть.

Як я можу накопити 310,56 грн бонусів, як що програма зупинена вже два роки. Ви маєте відповідь на моє питання? Може придумаєте механізм перерахунку їх в кеш'ю наприклад.

Я просто хочу від вас чесної відповіді, ваші бонуси списані банком і отримати їх немає можливості, я з дружиною спишу тих 450 грн на двох.

Хоча, коли я минулого разу звертався, нам запропонували хоч по 50 кеш'ю бонусів, як компенсацію)) треба було брати.

Що стосується аеропортових сервісів, то прям аж смішно. Ладно я запізно дізнався за контрацепцію і маю законні підстави з'їздити на футбол 1-2 рази в рік, а для більшості то недоступно, хоча Оля може про то і не знати, жінкі спокійно перетинають кордон. Чи ви знущаєтесь, чи просто вам все рівно і ви не бажаєте нічого вирішувати, то так і скажіть.Як я можу накопити 310,56 грн бонусів, як що програма зупинена вже два роки. Ви маєте відповідь на моє питання? Може придумаєте механізм перерахунку їх в кеш'ю наприклад.Я просто хочу від вас чесної відповіді, ваші бонуси списані банком і отримати їх немає можливості, я з дружиною спишу тих 450 грн на двох.Хоча, коли я минулого разу звертався, нам запропонували хоч по 50 кеш'ю бонусів, як компенсацію)) треба було брати.Що стосується аеропортових сервісів, то прям аж смішно. Ладно я запізно дізнався за контрацепцію і маю законні підстави з'їздити на футбол 1-2 рази в рік, а для більшості то недоступно, хоча Оля може про то і не знати, жінкі спокійно перетинають кордон. ukr0014959 Повідомлень: 337 З нами з: 05.01.16 Подякував: 6 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 16:16 ukr0014959 написав: Sense Bank написав: ukr0014959 написав: І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить. І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.

Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо.

До повернення доступна операція:

на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше.

З деталями можете ознайомитись тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014856119

Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56).

Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️ Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо.До повернення доступна операція:на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше.З деталями можете ознайомитись тут:Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56).Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️



Чи ви знущаєтесь, чи просто вам все рівно і ви не бажаєте нічого вирішувати, то так і скажіть.

Як я можу накопити 310,56 грн бонусів, як що програма зупинена вже два роки. Ви маєте відповідь на моє питання? Може придумаєте механізм перерахунку їх в кеш'ю наприклад.

Я просто хочу від вас чесної відповіді, ваші бонуси списані банком і отримати їх немає можливості, я з дружиною спишу тих 450 грн на двох.

Хоча, коли я минулого разу звертався, нам запропонували хоч по 50 кеш'ю бонусів, як компенсацію)) треба було брати.

Що стосується аеропортових сервісів, то прям аж смішно. Ладно я запізно дізнався за контрацепцію і маю законні підстави з'їздити на футбол 1-2 рази в рік, а для більшості то недоступно, хоча Оля може про то і не знати, жінкі спокійно перетинають кордон. Чи ви знущаєтесь, чи просто вам все рівно і ви не бажаєте нічого вирішувати, то так і скажіть.Як я можу накопити 310,56 грн бонусів, як що програма зупинена вже два роки. Ви маєте відповідь на моє питання? Може придумаєте механізм перерахунку їх в кеш'ю наприклад.Я просто хочу від вас чесної відповіді, ваші бонуси списані банком і отримати їх немає можливості, я з дружиною спишу тих 450 грн на двох.Хоча, коли я минулого разу звертався, нам запропонували хоч по 50 кеш'ю бонусів, як компенсацію)) треба було брати.Що стосується аеропортових сервісів, то прям аж смішно. Ладно я запізно дізнався за контрацепцію і маю законні підстави з'їздити на футбол 1-2 рази в рік, а для більшості то недоступно, хоча Оля може про то і не знати, жінкі спокійно перетинають кордон.

Як я писала вище, нарахування бонусів зараз недоступне.

Якщо у вас на рахунку менше ніж 310,56 бонусів, то ви їх не повернете, оскільки це мінімальна сума яку можна повернути.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️ Як я писала вище, нарахування бонусів зараз недоступне.Якщо у вас на рахунку менше ніж 310,56 бонусів, то ви їх не повернете, оскільки це мінімальна сума яку можна повернути.Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12288 З нами з: 18.02.13 Подякував: 159 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 16:46 Feh14 написав: Что вы там выше как дети, бонусы это такая хрень которую вам ни кто не должен.

Получилось получить - получите, нет, адью.

Читайте мелкий шрифт в конце. Что вы там выше как дети, бонусы это такая хрень которую вам ни кто не должен.Получилось получить - получите, нет, адью.Читайте мелкий шрифт в конце.

Ну не знаааю!

Кадата, еще до войны, одна зеленая банка чото напортачила в условиях по своему КБ и решила не выплачивать порядка 600..800 грн каждому, мотивируя тем, шо может менять условия программы КБ на ходу...

Так народ (и я в т.ч.) закидал жалобами НБУ (и Мастеркард) на анлессюзетфрендли Банка понаписывала офиц. отказы на жалобы с пояснением своего жлобства... Но в конце концов таки выплатила те 800 грн.

Правда с тех пор мне там не дают кредлимит. Ну и банка с тех пор зовется #зеленелайно Ну не знаааю!Кадата, еще до войны, одна зеленая банка чото напортачила в условиях по своему КБ и решила не выплачивать порядка 600..800 грн каждому, мотивируя тем, шо может менять условия программы КБ на ходу...Так народ (и я в т.ч.) закидал жалобами НБУ (и Мастеркард) на анлессюзетфрендлиБанка понаписывала офиц. отказы на жалобы с пояснением своего жлобства... Но в конце концов таки выплатила те 800 грн.Правда с тех пор мне там не дают кредлимит. Ну и банка с тех пор зовется #зеленелайно Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 07 січ, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз. Amethyst

Повідомлень: 4911 З нами з: 05.05.21 Подякував: 374 раз. Подякували: 914 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата #<1 ... 1083108410851086 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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