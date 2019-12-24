Додано: Нед 07 січ, 2024 16:06

Sense Bank написав: ukr0014959 написав: І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить. І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.

Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо.

До повернення доступна операція:

на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше.

З деталями можете ознайомитись тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014856119

Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56).

Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️ Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо.До повернення доступна операція:на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше.З деталями можете ознайомитись тут:Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56).Один бонус = одна гривня з урахуванням податків.Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Чи ви знущаєтесь, чи просто вам все рівно і ви не бажаєте нічого вирішувати, то так і скажіть.Як я можу накопити 310,56 грн бонусів, як що програма зупинена вже два роки. Ви маєте відповідь на моє питання? Може придумаєте механізм перерахунку їх в кеш'ю наприклад.Я просто хочу від вас чесної відповіді, ваші бонуси списані банком і отримати їх немає можливості, я з дружиною спишу тих 450 грн на двох.Хоча, коли я минулого разу звертався, нам запропонували хоч по 50 кеш'ю бонусів, як компенсацію)) треба було брати.Що стосується аеропортових сервісів, то прям аж смішно. Ладно я запізно дізнався за контрацепцію і маю законні підстави з'їздити на футбол 1-2 рази в рік, а для більшості то недоступно, хоча Оля може про то і не знати, жінкі спокійно перетинають кордон.