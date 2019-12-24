Sense Bank написав:Не всі можуть знати умови повернення бонусів, тому я і прописую більше інф. З приводу кількості бонусів які доступні для повернення я також вказала - мінімальна сума бонусів 310, 56 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Угу а при этом вопрос был - цитирую: "200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все?" Скажите что именно в данной формулировке заставило вас усомнится что вопрошавший мог не "знати умови повернення бонусів,"?И где в вашем ответе те был ваш прямой ответ на его прямой вопрос? Имеется в виду "да банк не намерен вам дать воспользоваться накопленными бонусами". Кстати - коль пошла такая пьянка - а дайте ответ ещё и на такой вопрос: банк весной 2022 прекратил начисление по своим кэшбек программам мотивируя тем что плата за интерчендж была установлена Визой и Мастером на уровне 0 и источника для кэшбека до осени 2022 как бы не было. Но осенью 2022 интерчендж вернули и банки стали возвращать свои кэшбек программы. В том числе и Сенс восстановивший свою "ореховую" программу. А почему же банк не развернул программу по картам Тревел (между прочим платным). Или это тоже из разряда "не знаем что есть клиентоориентированность"?
Дійсно, припинення дії програм лояльності у всіх було у звʼязку з встановлення інтерчейдж на рівні 0, при цьому його повернення було на рівень доволі нижчий ніж довоєнний, та рівень інтерчейдж для закордонних операційний також не великий, тому і поновлення програми не відбулось, та поки конкретних планів на майбутнє також немає.
Що стосується собівартості обслуговування, вона лише річна та вартує 150 грн, і тут потрібно в першу чергу дивитись на рівень пластику який дозволяє і надалі користуватись додатковими послугами від платіжних систем( в т.ч аеропорт сервісами) і на рівні цього в розрізі інших банків відкриття/обслуговування цієї картки вартує доволі мало, що повʼязано з тим що для банків це також вартує коштів. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
ukr0014959 написав:І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.
Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо. До повернення доступна операція: на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше. З деталями можете ознайомитись тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014856119 Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56). Один бонус = одна гривня з урахуванням податків. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Чи ви знущаєтесь, чи просто вам все рівно і ви не бажаєте нічого вирішувати, то так і скажіть. Як я можу накопити 310,56 грн бонусів, як що програма зупинена вже два роки. Ви маєте відповідь на моє питання? Може придумаєте механізм перерахунку їх в кеш'ю наприклад. Я просто хочу від вас чесної відповіді, ваші бонуси списані банком і отримати їх немає можливості, я з дружиною спишу тих 450 грн на двох. Хоча, коли я минулого разу звертався, нам запропонували хоч по 50 кеш'ю бонусів, як компенсацію)) треба було брати. Що стосується аеропортових сервісів, то прям аж смішно. Ладно я запізно дізнався за контрацепцію і маю законні підстави з'їздити на футбол 1-2 рази в рік, а для більшості то недоступно, хоча Оля може про то і не знати, жінкі спокійно перетинають кордон.
ukr0014959 написав:І ще одне питання до служби підтримки. 200 Тревел бонусів, які були зароблені до зупинки дії програми, все? можна вам подарувати, бо платити ще один рік 150 грн за обслуговування карти вже не маю бажання, для аеропорт сервісу хамона та чорної пакетки вистачить.
Нарахування бонусів Тревел призупинене з 15 березня 2022 року, але повернути кошти в програмі винагород Travel можливо. До повернення доступна операція: на суму 250 гривень і більше, яка проведена за останні 365 днів, сума списана з рахунку, підходить МСС інше. З деталями можете ознайомитись тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014856119 Повернути гроші за покупку можна за наявності достатньої кількості бонусів (мінімальна сума бонусів 310, 56). Один бонус = одна гривня з урахуванням податків. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Чи ви знущаєтесь, чи просто вам все рівно і ви не бажаєте нічого вирішувати, то так і скажіть. Як я можу накопити 310,56 грн бонусів, як що програма зупинена вже два роки. Ви маєте відповідь на моє питання? Може придумаєте механізм перерахунку їх в кеш'ю наприклад. Я просто хочу від вас чесної відповіді, ваші бонуси списані банком і отримати їх немає можливості, я з дружиною спишу тих 450 грн на двох. Хоча, коли я минулого разу звертався, нам запропонували хоч по 50 кеш'ю бонусів, як компенсацію)) треба було брати. Що стосується аеропортових сервісів, то прям аж смішно. Ладно я запізно дізнався за контрацепцію і маю законні підстави з'їздити на футбол 1-2 рази в рік, а для більшості то недоступно, хоча Оля може про то і не знати, жінкі спокійно перетинають кордон.
Як я писала вище, нарахування бонусів зараз недоступне. Якщо у вас на рахунку менше ніж 310,56 бонусів, то ви їх не повернете, оскільки це мінімальна сума яку можна повернути. Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Feh14 написав:Что вы там выше как дети, бонусы это такая хрень которую вам ни кто не должен. Получилось получить - получите, нет, адью. Читайте мелкий шрифт в конце.
Ну не знаааю! Кадата, еще до войны, одна зеленая банка чото напортачила в условиях по своему КБ и решила не выплачивать порядка 600..800 грн каждому, мотивируя тем, шо может менять условия программы КБ на ходу... Так народ (и я в т.ч.) закидал жалобами НБУ (и Мастеркард) на анлессюзетфрендли Банка понаписывала офиц. отказы на жалобы с пояснением своего жлобства... Но в конце концов таки выплатила те 800 грн. Правда с тех пор мне там не дают кредлимит. Ну и банка с тех пор зовется #зеленелайно
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 07 січ, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Бекас написав:А оті 200 бонусів - це скільки грошима? Ну, для розуміння рівня аудиторії...
х0,805 = 161 грн Ну і, на скільки я пам'ятаю, вони достатньо специфічни -- їх можна було тільки витратити типа на туристичні придбання: білети, страховки, аренду. Для мене також завжди важливим є час, який витрачається на саме планування трат. От не було Алкіних заманух з Тревелом, то я б Тікетсом оплатив, наприклад.
tina В розділі профіль ви видалили ваш обліковий запис? Також уточню, що скоріш за все якийсь з рахунків не закритий, враховуйте що рахунок картковий закривається через 30 днів після подачі заявки на закриття Напишіть нам в чат підтримки, перевіримо та проконсультуємо
Sense Bank написав:tina В розділі профіль ви видалили ваш обліковий запис? Також уточню, що скоріш за все якийсь з рахунків не закритий, враховуйте що рахунок картковий закривається через 30 днів після подачі заявки на закриття Напишіть нам в чат підтримки, перевіримо та проконсультуємо
Анастасія*
Так, видалила профіль. В який чат підтримки треба написати? В застосунку? Тоді там ще залишиться запис розмови
Sense Bank написав:tina В розділі профіль ви видалили ваш обліковий запис? Також уточню, що скоріш за все якийсь з рахунків не закритий, враховуйте що рахунок картковий закривається через 30 днів після подачі заявки на закриття Напишіть нам в чат підтримки, перевіримо та проконсультуємо
Анастасія*
Так, видалила профіль. В який чат підтримки треба написати? В застосунку? Тоді там ще залишиться запис розмови