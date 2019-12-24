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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:16
Зайшов по дорозі п̶о̶г̶р̶і̶т̶и̶с̶я̶ оновити отой пунктик для постанови НБУ. Зайняло близько 10 хвилин, у відділенні пусто, зробили копії документів і, о чудо, в них є штамп "Згідно з оригіналом", а не як в ТАСі, де на кожній копії пиши поему. Ну, і не забули запропонувати страховку) Поставив планову суму з великим запасом, рахуються тільки приходи грошей з урахуванням погашення кредиток.
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