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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1084108510861087

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:16

Зайшов по дорозі п̶о̶г̶р̶і̶т̶и̶с̶я̶ оновити отой пунктик для постанови НБУ. Зайняло близько 10 хвилин, у відділенні пусто, зробили копії документів і, о чудо, в них є штамп "Згідно з оригіналом", а не як в ТАСі, де на кожній копії пиши поему. Ну, і не забули запропонувати страховку) Поставив планову суму з великим запасом, рахуються тільки приходи грошей з урахуванням погашення кредиток.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:37

СуперДаун...

И вот, когда я насобирал очередную порцию орехов для обмена оных на деньги, ярлык Кешью благополучно исчез с рабочего стола. Перезагрузка приложения и ОС не помогла. Обновление приложения также не помогло. Ну и где искать это счастье? Будем надеяться завтра появится... Как же вы достали! :evil:
ЯНаФоруме
 
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