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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:16
Зайшов по дорозі п̶о̶г̶р̶і̶т̶и̶с̶я̶ оновити отой пунктик для постанови НБУ. Зайняло близько 10 хвилин, у відділенні пусто, зробили копії документів і, о чудо, в них є штамп "Згідно з оригіналом", а не як в ТАСі, де на кожній копії пиши поему. Ну, і не забули запропонувати страховку) Поставив планову суму з великим запасом, рахуються тільки приходи грошей з урахуванням погашення кредиток.
Додано: Сер 10 січ, 2024 00:37
СуперДаун...
И вот, когда я насобирал очередную порцию орехов для обмена оных на деньги, ярлык Кешью благополучно исчез с рабочего стола. Перезагрузка приложения и ОС не помогла. Обновление приложения также не помогло. Ну и где искать это счастье? Будем надеяться завтра появится... Как же вы достали!
Додано: Сер 10 січ, 2024 01:40
ЯНаФоруме и зачем сразу паниковать?
Cash'u Club візьме коротку паузу: 9 січня з 22:00 розділ кешбекової програми в Sense SuperApp не працюватиме кілька годин. Також не буде доступним виведення покупок та нарахування бонусів за програмами Travel, Вигода та "Запроси друга".
Технічні роботи триватимуть орієнтовно до 03:00 години. Не турбуйся: бонуси за транзакції, які ти здійсниш упродовж паузи, нікуди не зникнуть. Їх буде нараховано вже після того, як робота програми відновиться.
Додано: Сер 10 січ, 2024 01:53
50 гривень? й не змогли вивести? та це ж капець...
Додано: Сер 10 січ, 2024 07:43
Часів Дельта банк та кешбек 3% без обмежень по сумі - зараз такого сиру немає в продажу,хіба що Сковорода максимум. Перевчаюся купляти за кеш
Додано: Сер 10 січ, 2024 08:05
Відсотки кешью такі мізерні, що карту катаю лише заради аеропортових сервісів. 10к по чорній (щомісяця) , і 5 по Хамону (інколи, коли планується кілька пересадок) . Майже весь кешью зараз за оплату гаджетом, а не по категоріям. Не той вже кешью.
Випускникам квірту наприкінці 2 року війни є загроза повістки і блокування картки? (ваш онотолій )
Додано: Сер 10 січ, 2024 10:27
Ред vs Мед(unex)
Який продукт краще для купівлі у розстрочку? Обидві віртуальні. Друга вже закрита,але є можливість відновити.
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