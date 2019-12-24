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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1084108510861087

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:16

Зайшов по дорозі п̶о̶г̶р̶і̶т̶и̶с̶я̶ оновити отой пунктик для постанови НБУ. Зайняло близько 10 хвилин, у відділенні пусто, зробили копії документів і, о чудо, в них є штамп "Згідно з оригіналом", а не як в ТАСі, де на кожній копії пиши поему. Ну, і не забули запропонувати страховку) Поставив планову суму з великим запасом, рахуються тільки приходи грошей з урахуванням погашення кредиток.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:37

СуперДаун...

И вот, когда я насобирал очередную порцию орехов для обмена оных на деньги, ярлык Кешью благополучно исчез с рабочего стола. Перезагрузка приложения и ОС не помогла. Обновление приложения также не помогло. Ну и где искать это счастье? Будем надеяться завтра появится... Как же вы достали! :evil:
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 01:40

ЯНаФоруме и зачем сразу паниковать?

Cash'u Club візьме коротку паузу: 9 січня з 22:00 розділ кешбекової програми в Sense SuperApp не працюватиме кілька годин. Також не буде доступним виведення покупок та нарахування бонусів за програмами Travel, Вигода та "Запроси друга".

Технічні роботи триватимуть орієнтовно до 03:00 години. Не турбуйся: бонуси за транзакції, які ти здійсниш упродовж паузи, нікуди не зникнуть. Їх буде нараховано вже після того, як робота програми відновиться.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 01:53

  ЯНаФоруме написав:И вот, когда я насобирал очередную порцию орехов для обмена оных на деньги, ярлык Кешью благополучно исчез с рабочего стола. Перезагрузка приложения и ОС не помогла. Обновление приложения также не помогло. Ну и где искать это счастье? Будем надеяться завтра появится... Как же вы достали! :evil:

50 гривень? й не змогли вивести? та це ж капець... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 07:43

  Shaman написав:
  ЯНаФоруме написав:И вот, когда я насобирал очередную порцию орехов для обмена оных на деньги, ярлык Кешью благополучно исчез с рабочего стола. Перезагрузка приложения и ОС не помогла. Обновление приложения также не помогло. Ну и где искать это счастье? Будем надеяться завтра появится... Как же вы достали! :evil:

50 гривень? й не змогли вивести? та це ж капець... :lol:

Часів Дельта банк та кешбек 3% без обмежень по сумі - зараз такого сиру немає в продажу,хіба що Сковорода максимум. Перевчаюся купляти за кеш
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 08:05

Відсотки кешью такі мізерні, що карту катаю лише заради аеропортових сервісів. 10к по чорній (щомісяця) , і 5 по Хамону (інколи, коли планується кілька пересадок) . Майже весь кешью зараз за оплату гаджетом, а не по категоріям. Не той вже кешью.

Перевчаюся купляти за кеш


Випускникам квірту наприкінці 2 року війни є загроза повістки і блокування картки? :mrgreen: (ваш онотолій :mrgreen: )
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:27

Ред vs Мед(unex)

Який продукт краще для купівлі у розстрочку? Обидві віртуальні. Друга вже закрита,але є можливість відновити.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:51

Re: Ред vs Мед(unex)

  sens написав:Який продукт краще для купівлі у розстрочку? Обидві віртуальні. Друга вже закрита,але є можливість відновити.
Ред!
Ред дає скрііізь )
Но нашару тільки він 1000 грн і на 3 міс, під акцію на +2 міс, яку може і ще раз пролонгують.
А тама де дає Мед, то там Ред, частіше всього, дає і шарову Легггку на 6..12 міс
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 10:59

  Amethyst написав:
  sens написав:Який продукт краще для купівлі у розстрочку? Обидві віртуальні. Друга вже закрита,але є можливість відновити.
Ред!
Ред дає скрііізь )
Но нашару тільки він 1000 грн і на 3 міс, під акцію на +2 міс, яку може і ще раз пролонгують.
А тама де дає Мед, то там Ред, частіше всього, дає і шарову Легггку на 6..12 міс

Уточніть про акцію,чи посилання,зацікавило.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 11:22

  sens написав:
  Amethyst написав:
  sens написав:Який продукт краще для купівлі у розстрочку? Обидві віртуальні. Друга вже закрита,але є можливість відновити.
Ред!
Ред дає скрііізь )
Но нашару тільки він 1000 грн і на 3 міс, під акцію на +2 міс, яку може і ще раз пролонгують.
А тама де дає Мед, то там Ред, частіше всього, дає і шарову Легггку на 6..12 міс

Уточніть про акцію,чи посилання,зацікавило.

https://sensebank.ua/momentalna-roztrocka
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6946421522
Amethyst
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