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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1085108610871088

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:20

Re: Sense Bank

а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:02

Re: Sense Bank

Сенс, дякую що пофіксили можливість оплати вашими картами за паливо «Авіас» (додаток JET) . Тоді, коли ми списувалися з гарячою лінією, ще не працювало. Давно не пробував, зараз все ок.
Якщо не велика таємниця, на чиєму боці була проблема?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:05

  mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки

Так так завжди і було -- за день до РД Алка пишить вже ЗАГАЛЬНУ заборгованість під РКО...
Треба було ще позавчора виписати на ладошку грейс-заборгованість.
Ну і суму розстрочки треба руцями відмінусувати від будь-якої заборгованості.
Ну а як по іншому? ДРС Алка постійно підтримує на належній висоті :P :P

ПС. А ви щоо, таки платите Алюсі оті 100грн за грейс :shock:
Чи думаєте перекрити все розстрочками :roll:
ППС. В принципі, грейс-заборгованість можна отримати через Чат. Ну спробувати -- раптом не набрешуть 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:08

  Amethyst написав:
  mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки

Так так завжди і було -- за день до РД Алка пишить вже ЗАГАЛЬНУ заборгованість під РКО...
Треба було ще позавчора виписати на лодошку грейс-заборгованість.
Ну і суму розстрочки треба руцями відмінусувати від будь-якої заборгованості.
Ну а як по іншому? ДРС Алка постійно підтримує на належній висоті :P :P


ні. то ви згадали попередню версію. так було потрібно робити коли відмінили плату за РКО. зараз щоб уникнути плати за РКО потрібно зайти в РД в додаток і погасити всю червону суму яку намалює. нічого не потрібно зараз записувати.

ЗІ
а записування на руку - то так не завжди було. мабуть ви не зовсім старий клієнт алки :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:09

  Amethyst написав:
  mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки

Так так завжди і було -- за день до РД Алка пишить вже ЗАГАЛЬНУ заборгованість під РКО...
Треба було ще позавчора виписати на ладошку грейс-заборгованість.
Ну і суму розстрочки треба руцями відмінусувати від будь-якої заборгованості.
Ну а як по іншому? ДРС Алка постійно підтримує на належній висоті :P :P

ПС. А ви щоо, таки платите Алюсі оті 100грн за грейс :shock:
Чи думаєте перекрити все розстрочками :roll:
ППС. В принципі, грейс-заборгованість можна отримати через Чат. Ну спробувати -- раптом не набрешуть 8)
. Або мати 2 картки,одна для грейс інша для довгих покупок
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:11

  mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки


сам спитав - сам відповідаю.
через те що система отримала маяк що мінімальний платіж погашений взагалі прибрала червону суму з додатку. забув про ці алкині заморочки. що значить 1,5 роки не користуватися карками.
а маяк про внесення мінімального платежу система отримала "нємного по дебільному" - була оформлена розстрочка. отакі ось приколи. потрібно все заново згадувати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:40

Re: Sense Bank

  mephala написав:ні. то ви згадали попередню версію

Мова про ССА. Зараз
В розділі Розрахунковий період
В полі Заборгованість вказана заборгованість в грейсі
Нижче є поля Загальна заб-ть і ..у розстрочці.
Так от ЗА ДЕНЬ до РД в полі Заборгованість вказана вже ЗАГАЛЬНА заб-ть...
А там, шо хочте з цим робить :)
Amethyst
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