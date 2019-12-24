а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки
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Додано: Сер 10 січ, 2024 12:20
Re: Sense Bank
а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:02
Re: Sense Bank
Сенс, дякую що пофіксили можливість оплати вашими картами за паливо «Авіас» (додаток JET) . Тоді, коли ми списувалися з гарячою лінією, ще не працювало. Давно не пробував, зараз все ок.
Якщо не велика таємниця, на чиєму боці була проблема?
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:05
Так так завжди і було -- за день до РД Алка пишить вже ЗАГАЛЬНУ заборгованість під РКО...
Треба було ще позавчора виписати на ладошку грейс-заборгованість.
Ну і суму розстрочки треба руцями відмінусувати від будь-якої заборгованості.
Ну а як по іншому? ДРС Алка постійно підтримує на належній висоті
ПС. А ви щоо, таки платите Алюсі оті 100грн за грейс
Чи думаєте перекрити все розстрочками
ППС. В принципі, грейс-заборгованість можна отримати через Чат. Ну спробувати -- раптом не набрешуть
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:08
ні. то ви згадали попередню версію. так було потрібно робити коли відмінили плату за РКО. зараз щоб уникнути плати за РКО потрібно зайти в РД в додаток і погасити всю червону суму яку намалює. нічого не потрібно зараз записувати.
ЗІ
а записування на руку - то так не завжди було. мабуть ви не зовсім старий клієнт алки
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:09
. Або мати 2 картки,одна для грейс інша для довгих покупок
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:11
сам спитав - сам відповідаю.
через те що система отримала маяк що мінімальний платіж погашений взагалі прибрала червону суму з додатку. забув про ці алкині заморочки. що значить 1,5 роки не користуватися карками.
а маяк про внесення мінімального платежу система отримала "нємного по дебільному" - була оформлена розстрочка. отакі ось приколи. потрібно все заново згадувати.
Додано: Сер 10 січ, 2024 13:40
Re: Sense Bank
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