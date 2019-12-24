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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 12:20

Re: Sense Bank

а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:02

Re: Sense Bank

Сенс, дякую що пофіксили можливість оплати вашими картами за паливо «Авіас» (додаток JET) . Тоді, коли ми списувалися з гарячою лінією, ще не працювало. Давно не пробував, зараз все ок.
Якщо не велика таємниця, на чиєму боці була проблема?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:05

  mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки

Так так завжди і було -- за день до РД Алка пишить вже ЗАГАЛЬНУ заборгованість під РКО...
Треба було ще позавчора виписати на ладошку грейс-заборгованість.
Ну і суму розстрочки треба руцями відмінусувати від будь-якої заборгованості.
Ну а як по іншому? ДРС Алка постійно підтримує на належній висоті :P :P

ПС. А ви щоо, таки платите Алюсі оті 100грн за грейс :shock:
Чи думаєте перекрити все розстрочками :roll:
ППС. В принципі, грейс-заборгованість можна отримати через Чат. Ну спробувати -- раптом не набрешуть 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:08

  Amethyst написав:
  mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки

Так так завжди і було -- за день до РД Алка пишить вже ЗАГАЛЬНУ заборгованість під РКО...
Треба було ще позавчора виписати на лодошку грейс-заборгованість.
Ну і суму розстрочки треба руцями відмінусувати від будь-якої заборгованості.
Ну а як по іншому? ДРС Алка постійно підтримує на належній висоті :P :P


ні. то ви згадали попередню версію. так було потрібно робити коли відмінили плату за РКО. зараз щоб уникнути плати за РКО потрібно зайти в РД в додаток і погасити всю червону суму яку намалює. нічого не потрібно зараз записувати.

ЗІ
а записування на руку - то так не завжди було. мабуть ви не зовсім старий клієнт алки :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:09

  Amethyst написав:
  mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки

Так так завжди і було -- за день до РД Алка пишить вже ЗАГАЛЬНУ заборгованість під РКО...
Треба було ще позавчора виписати на ладошку грейс-заборгованість.
Ну і суму розстрочки треба руцями відмінусувати від будь-якої заборгованості.
Ну а як по іншому? ДРС Алка постійно підтримує на належній висоті :P :P

ПС. А ви щоо, таки платите Алюсі оті 100грн за грейс :shock:
Чи думаєте перекрити все розстрочками :roll:
ППС. В принципі, грейс-заборгованість можна отримати через Чат. Ну спробувати -- раптом не набрешуть 8)
. Або мати 2 картки,одна для грейс інша для довгих покупок
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:11

  mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки


сам спитав - сам відповідаю.
через те що система отримала маяк що мінімальний платіж погашений взагалі прибрала червону суму з додатку. забув про ці алкині заморочки. що значить 1,5 роки не користуватися карками.
а маяк про внесення мінімального платежу система отримала "нємного по дебільному" - була оформлена розстрочка. отакі ось приколи. потрібно все заново згадувати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:40

Re: Sense Bank

  mephala написав:ні. то ви згадали попередню версію

Мова про ССА. Зараз
В розділі Розрахунковий період
В полі Заборгованість вказана заборгованість в грейсі
Нижче є поля Загальна заб-ть і ..у розстрочці.
Так от ЗА ДЕНЬ до РД в полі Заборгованість вказана вже ЗАГАЛЬНА заб-ть...
А там, шо хочте з цим робить :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:04

  Amethyst написав:
  mephala написав:ні. то ви згадали попередню версію

Мова про ССА. Зараз
В розділі Розрахунковий період
В полі Заборгованість вказана заборгованість в грейсі
Нижче є поля Загальна заб-ть і ..у розстрочці.
Так от ЗА ДЕНЬ до РД в полі Заборгованість вказана вже ЗАГАЛЬНА заб-ть...
А там, шо хочте з цим робить :)


ні. і ще раз ні.
весь поточний період в полі "Заборгованість" вказується борг який був розрахований в останній РД після 21 години (без розстрочок). грейсова вона чи ні то вже діло інше.
в наступний РД до 9 ранку відбувається перерахунок цієї суми і до неї додаються всі витрати за поточний період.
але ця сума ніколи не містить всю заборгованість по картці (з урахуванням розстрочок)
Тому цю суму завжди зручно гасити щоб не платити за РКО. і так воня і була зроблена смузістами. А от коли відмінили плату за РКО то тоді і почали записувати на руку щоб не гасити всю суму яка включає витрати поточного місяця. З відновленням плати за РКО ми просто повернулися до початкового стану
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:12

Re: Sense Bank

  mephala написав:З відновленням плати за РКО ми просто повернулися до початкового стану
Взагалі то початковий стан був, ще і до першого введення плати за РКО :)
Ну вмовили -- таки прискіпливо подивлюся, як там що і де відображається заборгованість.
Я веду свою бюзгалтерію, тому дійсно давно вже з Алкою по цим сумам не змагаюся. А іноді звіряв в МАБі, поки його не прикрили (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:15

  Amethyst написав:
  mephala написав:З відновленням плати за РКО ми просто повернулися до початкового стану
Взагалі то початковий стан був, ще і до першого введення плати за РКО :)
Ну вмовили -- таки прискіпливо подивлюся, як там що і де відображається заборгованість.
Я веду свою бюзгалтерію, тому дійсно давно вже з Алкою по цим сумам не змагаюся. А іноді звіряв в МАБі, поки його не прикрили (


ну я в банк прийшов коли запустили продукт Еко-Максимум.
То тоді вже було РКО. де відсотки де фіксовано але було.
mephala
 
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