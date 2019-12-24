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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 січ, 2024 14:29
mephala написав: Amethyst написав: mephala написав:
З відновленням плати за РКО ми просто повернулися до початкового стану
Взагалі то початковий стан був, ще і до першого введення плати за РКО
Ну вмовили -- таки прискіпливо подивлюся, як там що і де відображається заборгованість.
Я веду свою бюзгалтерію, тому дійсно давно вже з Алкою по цим сумам не змагаюся. А іноді звіряв в МАБі, поки його не прикрили (
ну я в банк прийшов коли запустили продукт Еко-Максимум.
То тоді вже було РКО. де відсотки де фіксовано але було.
Так, РКО з'явилося з ко-бренд продуктами
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