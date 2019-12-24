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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1086108710881089

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:29

  mephala написав:
  Amethyst написав:
  mephala написав:З відновленням плати за РКО ми просто повернулися до початкового стану
Взагалі то початковий стан був, ще і до першого введення плати за РКО :)
Ну вмовили -- таки прискіпливо подивлюся, як там що і де відображається заборгованість.
Я веду свою бюзгалтерію, тому дійсно давно вже з Алкою по цим сумам не змагаюся. А іноді звіряв в МАБі, поки його не прикрили (


ну я в банк прийшов коли запустили продукт Еко-Максимум.
То тоді вже було РКО. де відсотки де фіксовано але було.

Так, РКО з'явилося з ко-бренд продуктами
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 1086108710881089
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