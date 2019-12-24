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Додано: Сер 10 січ, 2024 14:29
mephala написав: Amethyst написав: mephala написав:
З відновленням плати за РКО ми просто повернулися до початкового стану
Взагалі то початковий стан був, ще і до першого введення плати за РКО
Ну вмовили -- таки прискіпливо подивлюся, як там що і де відображається заборгованість.
Я веду свою бюзгалтерію, тому дійсно давно вже з Алкою по цим сумам не змагаюся. А іноді звіряв в МАБі, поки його не прикрили (
ну я в банк прийшов коли запустили продукт Еко-Максимум.
То тоді вже було РКО. де відсотки де фіксовано але було.
Так, РКО з'явилося з ко-бренд продуктами
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Amethyst
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Додано: Сер 10 січ, 2024 17:28
Amethyst написав:
Так от ЗА ДЕНЬ до РД в полі Заборгованість вказана вже ЗАГАЛЬНА заб-ть...
Щось я заблукав, наоформлював цих акційних розстрочок.
Умови:
РД - 25-го
07 грудня 23р. покупку переведено в розстрочку
Наразі, після покупки вже пройшла одна РД 25.12.23, суми Загальна заборгованість
та З них в розстрочці
співпадають, Заборгованість
немає.
Так ото коли мені сплачувати 1/3 суми покупки, щоб не попасти на-соточку? Вже перед РД 25 лютого, чи до поточної РД?
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kulikrom
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Додано: Сер 10 січ, 2024 21:48
kulikrom Якщо дійсно весь борг виключно в розстрочку то на РКО ви ніяк не попадете, так як розстрочки списуються в останню чергу(вже після перевірки умов для списання РКО), і якщо платежа на розстрочки не буде на рахунку то ця сума просто виставиться в пільговий період(по платежам) і все, при чому це навіть зручніше для погашення
Але більш детальніше рекомендую уточнити в чатику з додатку.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 00:14
kulikrom написав: Amethyst написав:
Так от ЗА ДЕНЬ до РД в полі Заборгованість вказана вже ЗАГАЛЬНА заб-ть...
Щось я заблукав, наоформлював цих акційних розстрочок.
Умови:
РД - 25-го
07 грудня 23р. покупку переведено в розстрочку
Наразі, після покупки вже пройшла одна РД 25.12.23, суми Загальна заборгованість
та З них в розстрочці
співпадають, Заборгованість
немає.
Так ото коли мені сплачувати 1/3 суми покупки, щоб не попасти на-соточку? Вже перед РД 25 лютого, чи до поточної РД?
ну дійсно, ну не треба вам нічого спеціально сплачувати.
Спокійно чекайте коли в наступний РД нарахується на заборгованість ото ваша чергова 1/3 і потім протягом наступних +30дн (до наступної РД) у вас є час спокійно загасити УСЮ заборгованість у грейсі.
Особливість Алкіной Розстрочки в тому, що перший платіж буде нараховано на заборгованість через одну РД після активації Розстрочки. Тобто реально розстрочка на 3 частини може вийти до 4 міс
ПС. А чо всі кажуть списана, коли нарахована?!
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Amethyst
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