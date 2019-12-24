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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1086108710881089

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:29

  mephala написав:
  Amethyst написав:
  mephala написав:З відновленням плати за РКО ми просто повернулися до початкового стану
Взагалі то початковий стан був, ще і до першого введення плати за РКО :)
Ну вмовили -- таки прискіпливо подивлюся, як там що і де відображається заборгованість.
Я веду свою бюзгалтерію, тому дійсно давно вже з Алкою по цим сумам не змагаюся. А іноді звіряв в МАБі, поки його не прикрили (


ну я в банк прийшов коли запустили продукт Еко-Максимум.
То тоді вже було РКО. де відсотки де фіксовано але було.

Так, РКО з'явилося з ко-бренд продуктами
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 17:28

  Amethyst написав:Так от ЗА ДЕНЬ до РД в полі Заборгованість вказана вже ЗАГАЛЬНА заб-ть...

Щось я заблукав, наоформлював цих акційних розстрочок.
Умови:
РД - 25-го
07 грудня 23р. покупку переведено в розстрочку
Наразі, після покупки вже пройшла одна РД 25.12.23, суми Загальна заборгованість та З них в розстрочці співпадають, Заборгованість немає.
Так ото коли мені сплачувати 1/3 суми покупки, щоб не попасти на-соточку? Вже перед РД 25 лютого, чи до поточної РД?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:48

kulikrom Якщо дійсно весь борг виключно в розстрочку то на РКО ви ніяк не попадете, так як розстрочки списуються в останню чергу(вже після перевірки умов для списання РКО), і якщо платежа на розстрочки не буде на рахунку то ця сума просто виставиться в пільговий період(по платежам) і все, при чому це навіть зручніше для погашення

Але більш детальніше рекомендую уточнити в чатику з додатку.

*Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:14

  kulikrom написав:
  Amethyst написав:Так от ЗА ДЕНЬ до РД в полі Заборгованість вказана вже ЗАГАЛЬНА заб-ть...

Щось я заблукав, наоформлював цих акційних розстрочок.
Умови:
РД - 25-го
07 грудня 23р. покупку переведено в розстрочку
Наразі, після покупки вже пройшла одна РД 25.12.23, суми Загальна заборгованість та З них в розстрочці співпадають, Заборгованість немає.
Так ото коли мені сплачувати 1/3 суми покупки, щоб не попасти на-соточку? Вже перед РД 25 лютого, чи до поточної РД?

ну дійсно, ну не треба вам нічого спеціально сплачувати.
Спокійно чекайте коли в наступний РД нарахується на заборгованість ото ваша чергова 1/3 і потім протягом наступних +30дн (до наступної РД) у вас є час спокійно загасити УСЮ заборгованість у грейсі.
Особливість Алкіной Розстрочки в тому, що перший платіж буде нараховано на заборгованість через одну РД після активації Розстрочки. Тобто реально розстрочка на 3 частини може вийти до 4 міс :idea:

ПС. А чо всі кажуть списана, коли нарахована?! :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 09:27

Саmeleon

Як отримати ліміт на віртуальну картку в додатку?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 09:33

Re: Sense Bank

  sens написав:Як отримати ліміт на віртуальну картку в додатку?

Якщо у вас картка Хамелеон, по ній поки кредитування не відновлене, тому ліміт не встановите😔
По карткам Ред, Вигода,встановити ліміт можна якщо буде пропозиція в застосунку, або ж шляхом зменшення ліміту на одній картці і збільшення на іншій.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014658280
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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