mephala написав:З відновленням плати за РКО ми просто повернулися до початкового стану
Взагалі то початковий стан був, ще і до першого введення плати за РКО Ну вмовили -- таки прискіпливо подивлюся, як там що і де відображається заборгованість. Я веду свою бюзгалтерію, тому дійсно давно вже з Алкою по цим сумам не змагаюся. А іноді звіряв в МАБі, поки його не прикрили (
ну я в банк прийшов коли запустили продукт Еко-Максимум. То тоді вже було РКО. де відсотки де фіксовано але було.
Amethyst написав:Так от ЗА ДЕНЬ до РД в полі Заборгованість вказана вже ЗАГАЛЬНА заб-ть...
Щось я заблукав, наоформлював цих акційних розстрочок. Умови: РД - 25-го 07 грудня 23р. покупку переведено в розстрочку Наразі, після покупки вже пройшла одна РД 25.12.23, суми Загальна заборгованість та З них в розстрочці співпадають, Заборгованість немає. Так ото коли мені сплачувати 1/3 суми покупки, щоб не попасти на-соточку? Вже перед РД 25 лютого, чи до поточної РД?
kulikrom Якщо дійсно весь борг виключно в розстрочку то на РКО ви ніяк не попадете, так як розстрочки списуються в останню чергу(вже після перевірки умов для списання РКО), і якщо платежа на розстрочки не буде на рахунку то ця сума просто виставиться в пільговий період(по платежам) і все, при чому це навіть зручніше для погашення
Але більш детальніше рекомендую уточнити в чатику з додатку.
Amethyst написав:Так от ЗА ДЕНЬ до РД в полі Заборгованість вказана вже ЗАГАЛЬНА заб-ть...
Щось я заблукав, наоформлював цих акційних розстрочок. Умови: РД - 25-го 07 грудня 23р. покупку переведено в розстрочку Наразі, після покупки вже пройшла одна РД 25.12.23, суми Загальна заборгованість та З них в розстрочці співпадають, Заборгованість немає. Так ото коли мені сплачувати 1/3 суми покупки, щоб не попасти на-соточку? Вже перед РД 25 лютого, чи до поточної РД?
ну дійсно, ну не треба вам нічого спеціально сплачувати. Спокійно чекайте коли в наступний РД нарахується на заборгованість ото ваша чергова 1/3 і потім протягом наступних +30дн (до наступної РД) у вас є час спокійно загасити УСЮ заборгованість у грейсі. Особливість Алкіной Розстрочки в тому, що перший платіж буде нараховано на заборгованість через одну РД після активації Розстрочки. Тобто реально розстрочка на 3 частини може вийти до 4 міс
sens написав:Як отримати ліміт на віртуальну картку в додатку?
Якщо у вас картка Хамелеон, по ній поки кредитування не відновлене, тому ліміт не встановите😔 По карткам Ред, Вигода,встановити ліміт можна якщо буде пропозиція в застосунку, або ж шляхом зменшення ліміту на одній картці і збільшення на іншій. https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0014658280 Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️