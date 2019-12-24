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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1087108810891090

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:50

  Water написав:
  Sense Bank написав:По карткам Ред, Вигода,встановити ліміт можна якщо буде пропозиція в застосунку

А від чого залежить буде така пропозиція чи ні?
Від багатьох факторів, які впливають на прийняття цього рішення системою, на яку ми не можемо вплинути жодним чином... Я все вірно зрозумів?

Та краще знайти у від-ні просвітленого менагера, якому не вистачає KPI і він правильно і старанно заповнить Анкету на надання ліміту :idea:
Ну і це спрацює, якщо у вас є робота останніх 2 роки, і рейтинг в УБКІ не нижче 400. Вперде ! :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:24

Re: Sense Bank

Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:27

  pavyak написав:Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.

Так а за чого то помилка? Може знов ПФУ шкодить, тобто то помилка самої Дії -- там постійно реєстри підвисають :mrgreen:
Amethyst
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9
  #<1 ... 1087108810891090
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