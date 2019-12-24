Sense Bank написав:По карткам Ред, Вигода,встановити ліміт можна якщо буде пропозиція в застосунку
А від чого залежить буде така пропозиція чи ні? Від багатьох факторів, які впливають на прийняття цього рішення системою, на яку ми не можемо вплинути жодним чином... Я все вірно зрозумів?
Та краще знайти у від-ні просвітленого менагера, якому не вистачає KPI і він правильно і старанно заповнить Анкету на надання ліміту Ну і це спрацює, якщо у вас є робота останніх 2 роки, і рейтинг в УБКІ не нижче 400. Вперде !
Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.
pavyak написав:Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.
Так а за чого то помилка? Може знов ПФУ шкодить, тобто то помилка самої Дії -- там постійно реєстри підвисають
Amethyst написав:ну дійсно, ну не треба вам нічого спеціально сплачувати. Спокійно чекайте коли в наступний РД нарахується на заборгованість ото ваша чергова 1/3 і потім протягом наступних +30дн (до наступної РД) у вас є час спокійно загасити УСЮ заборгованість у грейсі. Особливість Алкіной Розстрочки в тому, що перший платіж буде нараховано на заборгованість через одну РД після активації Розстрочки. Тобто реально розстрочка на 3 частини може вийти до 4 міс
То есть, если на счету нет т.н. "своих денег" (абсолютно неадекватная формулировка, которую используют феи), то очередная треть по рассрочке списывается в РД с кредитного лимита и это списание попадает в грейс и его можно погасить без процентов к следующей РД? Из общения в чате с какой-то феей я понял, что списание очередного платежа по рассрочке с КЛ в грейс не попадает и на него сразу начинают капать проценты. Поэтому вношу на счет сумму этого платежа до РД.
pavyak написав:Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.
Так а за чого то помилка? Може знов ПФУ шкодить, тобто то помилка самої Дії -- там постійно реєстри підвисають
Відповідь ПФУ, це перший етап, далі купівля і відповідь банка партнера, після цього пропонується звідки оплатити. Потім оплата. От після цього Дія і показала що виникла помилка хоч гроші списало," зверніться до банка продавця облігацій"
Sense Bank написав:vladimir07 Ця необхідність викликана зміною нормативних вимог НБУ, а саме змінами до Постанови №65. Під час повторного заповнення анкети уважно заповнюйте поле “Дохід”, адже саме через нього вам в потрібно повторно актуалізовувати дані. Наприклад, ви помилились і в анкеті вказали щомісячний дохід 15 000 грн, а операції проводите на суму до 200 000 грн в місяць. Банк зробив розсилку саме на тих клієнтів у який ці суми не відповідають вказаним доходам
На самом деле вопрос не в анкетах и доходах. А в том, что при достижении 25/45 лет паспорт в текущей ситуации военного положения остается действительным без вклейки фото. Но банк отметку о актуализации не желает ставить даже при очном визите с паспортом. В Привате в вышеуказанном случае сейчас ставят отметку актуализации длительностью на 1 год. Может и в Сенс такое сделают ? Такой же госбанк вообще-то.
Amethyst написав:ну дійсно, ну не треба вам нічого спеціально сплачувати. Спокійно чекайте коли в наступний РД нарахується на заборгованість ото ваша чергова 1/3 і потім протягом наступних +30дн (до наступної РД) у вас є час спокійно загасити УСЮ заборгованість у грейсі. Особливість Алкіной Розстрочки в тому, що перший платіж буде нараховано на заборгованість через одну РД після активації Розстрочки. Тобто реально розстрочка на 3 частини може вийти до 4 міс
То есть, если на счету нет т.н. "своих денег" (абсолютно неадекватная формулировка, которую используют феи), то очередная треть по рассрочке списывается в РД с кредитного лимита и это списание попадает в грейс и его можно погасить без процентов к следующей РД? Из общения в чате с какой-то феей я понял, что списание очередного платежа по рассрочке с КЛ в грейс не попадает и на него сразу начинают капать проценты. Поэтому вношу на счет сумму этого платежа до РД.
Ви абсолютно ВІРНО сформували постулат "Погашення чергового/планового платежу за розстрочкою" Я теж використовую термін "свої", тобто НЕкредитні кошти. Правда взагалі не пам'ятаю коли ж у мене були на кредитці ті свої... я постійно винен банці якійсь кошти у грейсі, але старанно довношу на КК за 0..2 дні до РД Зараз от півкредліміту в мене в 3х-міс Розстрочках на Реді.
ПС. Можливо феї мали на увазі, що якщо на КК взагалі НЕМАЄ(недостатньо) грошей, тобто повністю використан і кредліміт?!! От тоді чергова частина Розстрочки буде списана в овер, тобто ЗРАЗУ почнуть нараховуватися 40% річних на овер-заборгованість. Це треба враховувати, залишаючи незайману частину ліміту під 1/3 розстрочок. Або дійсно, прийдеться в РД заздалегідь докинути СВОЇХ(з дебетки, СЕПом, не р2р!) грошей
Amethyst написав:Я теж використовую термін "свої", тобто НЕкредитні кошти. Правда взагалі не пам'ятаю коли ж у мене були на кредитці ті свої... я постійно винен банці якійсь кошти у грейсі, але старанно довношу на КК за 0..2 дні до РД Зараз от півкредліміту в мене в 3х-міс Розстрочках на Реді.
Так все-таки попадает в грейс списание с КЛ очередного планового платежа по рассрочке? Если так, то вносить перед РД нужно только разницу между "Загальна заборгованнисть" и "З них у розстрочци".
Amethyst написав:Я теж використовую термін "свої", тобто НЕкредитні кошти. Правда взагалі не пам'ятаю коли ж у мене були на кредитці ті свої... я постійно винен банці якійсь кошти у грейсі, але старанно довношу на КК за 0..2 дні до РД Зараз от півкредліміту в мене в 3х-міс Розстрочках на Реді.
Так все-таки попадает в грейс списание с КЛ очередного планового платежа по рассрочке? Если так, то вносить перед РД нужно только разницу между "Загальна заборгованнисть" и "З них у розстрочци".
В грейс попадает если на кредитке достаточно кредитніх средств, зуб даю! А вот если их не хватает, то ДОвносить нужно собственные средства в количестве, достаточном для покрытия всей очередной суммы начисленного долга по рассрочке и +0.01%. У грейсовика, обычно это 1/3 по каждой трате в Рассрочке, 0.01% за обслуживание бесплатной рассрочки и 0.01% за обслуживание задолженности в грейсе на прошлую РД
ПС. Я знаю людей, которые оту сумму в 1/3 по 10..15 своим тратам в Рассрочке высчитывают в Ёкселе, основываясь на данных по Рассрочкам в ССА. Однако у меня всегда есть на КК остаток лимита, который на 200 грн больше начисленных частей по рассрочке за прошлый период
pavyak написав:Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.
Так а за чого то помилка? Може знов ПФУ шкодить, тобто то помилка самої Дії -- там постійно реєстри підвисають
Відповідь ПФУ, це перший етап, далі купівля і відповідь банка партнера, після цього пропонується звідки оплатити. Потім оплата. От після цього Дія і показала що виникла помилка хоч гроші списало," зверніться до банка продавця облігацій"
З чата хейтерів Алки мені передали: Зараз можуть спостерігатись затримки з опрацюванням заявок через недоступність депозитарія НБУ відповідно гроші можуть виплачуватись не миттєво , з затримкою
Хоча це стосується ВИПЛАТ, але схоже, що хось у Алки з Депозитарієм не склалося седня