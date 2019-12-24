RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1087108810891090

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:50

  Water написав:
  Sense Bank написав:По карткам Ред, Вигода,встановити ліміт можна якщо буде пропозиція в застосунку

А від чого залежить буде така пропозиція чи ні?
Від багатьох факторів, які впливають на прийняття цього рішення системою, на яку ми не можемо вплинути жодним чином... Я все вірно зрозумів?

Та краще знайти у від-ні просвітленого менагера, якому не вистачає KPI і він правильно і старанно заповнить Анкету на надання ліміту :idea:
Ну і це спрацює, якщо у вас є робота останніх 2 роки, і рейтинг в УБКІ не нижче 400. Вперде ! :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 05.05.21
Подякував: 376 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:24

Re: Sense Bank

Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2503
З нами з: 15.02.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:27

  pavyak написав:Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.

Так а за чого то помилка? Може знов ПФУ шкодить, тобто то помилка самої Дії -- там постійно реєстри підвисають :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 05.05.21
Подякував: 376 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:32

  Amethyst написав:ну дійсно, ну не треба вам нічого спеціально сплачувати.
Спокійно чекайте коли в наступний РД нарахується на заборгованість ото ваша чергова 1/3 і потім протягом наступних +30дн (до наступної РД) у вас є час спокійно загасити УСЮ заборгованість у грейсі.
Особливість Алкіной Розстрочки в тому, що перший платіж буде нараховано на заборгованість через одну РД після активації Розстрочки. Тобто реально розстрочка на 3 частини може вийти до 4 міс :idea:

То есть, если на счету нет т.н. "своих денег" (абсолютно неадекватная формулировка, которую используют феи), то очередная треть по рассрочке списывается в РД с кредитного лимита и это списание попадает в грейс и его можно погасить без процентов к следующей РД? Из общения в чате с какой-то феей я понял, что списание очередного платежа по рассрочке с КЛ в грейс не попадает и на него сразу начинают капать проценты. Поэтому вношу на счет сумму этого платежа до РД.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1681
З нами з: 30.08.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:35

  Amethyst написав:
  pavyak написав:Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.

Так а за чого то помилка? Може знов ПФУ шкодить, тобто то помилка самої Дії -- там постійно реєстри підвисають :mrgreen:

Відповідь ПФУ, це перший етап, далі купівля і відповідь банка партнера, після цього пропонується звідки оплатити. Потім оплата. От після цього Дія і показала що виникла помилка хоч гроші списало," зверніться до банка продавця облігацій"
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2503
З нами з: 15.02.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:40

  Sense Bank написав:vladimir07 Ця необхідність викликана зміною нормативних вимог НБУ, а саме змінами до Постанови №65.
Під час повторного заповнення анкети уважно заповнюйте поле “Дохід”, адже саме через нього вам в потрібно повторно актуалізовувати дані. Наприклад, ви помилились і в анкеті вказали щомісячний дохід 15 000 грн, а операції проводите на суму до 200 000 грн в місяць.
Банк зробив розсилку саме на тих клієнтів у який ці суми не відповідають вказаним доходам

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text

Анастасія*


На самом деле вопрос не в анкетах и доходах. А в том, что при достижении 25/45 лет паспорт в текущей ситуации военного положения остается действительным без вклейки фото. Но банк отметку о актуализации не желает ставить даже при очном визите с паспортом. В Привате в вышеуказанном случае сейчас ставят отметку актуализации длительностью на 1 год. Может и в Сенс такое сделают ? Такой же госбанк вообще-то.
vladimir07
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 30.01.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:42

  Кащей написав:
  Amethyst написав:ну дійсно, ну не треба вам нічого спеціально сплачувати.
Спокійно чекайте коли в наступний РД нарахується на заборгованість ото ваша чергова 1/3 і потім протягом наступних +30дн (до наступної РД) у вас є час спокійно загасити УСЮ заборгованість у грейсі.
Особливість Алкіной Розстрочки в тому, що перший платіж буде нараховано на заборгованість через одну РД після активації Розстрочки. Тобто реально розстрочка на 3 частини може вийти до 4 міс :idea:

То есть, если на счету нет т.н. "своих денег" (абсолютно неадекватная формулировка, которую используют феи), то очередная треть по рассрочке списывается в РД с кредитного лимита и это списание попадает в грейс и его можно погасить без процентов к следующей РД? Из общения в чате с какой-то феей я понял, что списание очередного платежа по рассрочке с КЛ в грейс не попадает и на него сразу начинают капать проценты. Поэтому вношу на счет сумму этого платежа до РД.
Ви абсолютно ВІРНО сформували постулат "Погашення чергового/планового платежу за розстрочкою" :)
Я теж використовую термін "свої", тобто НЕкредитні кошти. Правда взагалі не пам'ятаю коли ж у мене були на кредитці ті свої... я постійно винен банці якійсь кошти у грейсі, але старанно довношу на КК за 0..2 дні до РД 8) :lol:
Зараз от півкредліміту в мене в 3х-міс Розстрочках на Реді.

ПС. Можливо феї мали на увазі, що якщо на КК взагалі НЕМАЄ(недостатньо) грошей, тобто повністю використан і кредліміт?!! От тоді чергова частина Розстрочки буде списана в овер, тобто ЗРАЗУ почнуть нараховуватися 40% річних на овер-заборгованість. Це треба враховувати, залишаючи незайману частину ліміту під 1/3 розстрочок. Або дійсно, прийдеться в РД заздалегідь докинути СВОЇХ(з дебетки, СЕПом, не р2р!) грошей :lol:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 05.05.21
Подякував: 376 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:59

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Я теж використовую термін "свої", тобто НЕкредитні кошти. Правда взагалі не пам'ятаю коли ж у мене були на кредитці ті свої... я постійно винен банці якійсь кошти у грейсі, але старанно довношу на КК за 0..2 дні до РД 8) :lol: :lol:
Зараз от півкредліміту в мене в 3х-міс Розстрочках на Реді.
Так все-таки попадает в грейс списание с КЛ очередного планового платежа по рассрочке? Если так, то вносить перед РД нужно только разницу между "Загальна заборгованнисть" и "З них у розстрочци".
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1681
З нами з: 30.08.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:11

  Кащей написав:
  Amethyst написав:Я теж використовую термін "свої", тобто НЕкредитні кошти. Правда взагалі не пам'ятаю коли ж у мене були на кредитці ті свої... я постійно винен банці якійсь кошти у грейсі, але старанно довношу на КК за 0..2 дні до РД 8) :lol: :lol:
Зараз от півкредліміту в мене в 3х-міс Розстрочках на Реді.
Так все-таки попадает в грейс списание с КЛ очередного планового платежа по рассрочке? Если так, то вносить перед РД нужно только разницу между "Загальна заборгованнисть" и "З них у розстрочци".

В грейс попадает если на кредитке достаточно кредитніх средств, зуб даю!
А вот если их не хватает, то ДОвносить нужно собственные средства в количестве, достаточном для покрытия всей очередной суммы начисленного долга по рассрочке и +0.01%. У грейсовика, обычно это 1/3 по каждой трате в Рассрочке, 0.01% за обслуживание бесплатной рассрочки и 0.01% за обслуживание задолженности в грейсе на прошлую РД 8)

ПС. Я знаю людей, которые оту сумму в 1/3 по 10..15 своим тратам в Рассрочке высчитывают в Ёкселе, основываясь на данных по Рассрочкам в ССА.
Однако у меня всегда есть на КК остаток лимита, который на 200 грн больше начисленных частей по рассрочке за прошлый период :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 05.05.21
Подякував: 376 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:20

  pavyak написав:
  Amethyst написав:
  pavyak написав:Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.

Так а за чого то помилка? Може знов ПФУ шкодить, тобто то помилка самої Дії -- там постійно реєстри підвисають :mrgreen:

Відповідь ПФУ, це перший етап, далі купівля і відповідь банка партнера, після цього пропонується звідки оплатити. Потім оплата. От після цього Дія і показала що виникла помилка хоч гроші списало," зверніться до банка продавця облігацій"

З чата хейтерів Алки мені передали:
Зараз можуть спостерігатись затримки з опрацюванням заявок через недоступність депозитарія НБУ відповідно гроші можуть виплачуватись не миттєво , з затримкою

Хоча це стосується ВИПЛАТ, але схоже, що хось у Алки з Депозитарієм не склалося седня :evil:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 05.05.21
Подякував: 376 раз.
Подякували: 915 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 1087108810891090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 120, 121, 122
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1211 243618
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 20:51
cohan
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 7753
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5626)
11.01.2024 14:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.