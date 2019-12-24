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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1088108910901091

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:39

  Amethyst написав:
  pavyak написав:Сьогодні спробував купити облігації через дію. В результаті після списання коштів Дія написала виникла помилка, зверніться до партнера в кого купували. Підтримка Сенса сказала що помилка масова, а гроші мають повернутись за 3-5 робочих дні. А реально коли, і хто відповідатиме за збитки? Який сорі бонус буде від банку.

Так а за чого то помилка? Може знов ПФУ шкодить, тобто то помилка самої Дії -- там постійно реєстри підвисають :mrgreen:


Гроші повернулись на карту.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 21:00

Кто уже проходили новую идентификацию ? Что писали по доходам и Макс пополнение в месяц ? Может быть доход 20к месяц а Макс приход 200к в месяц ?
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 06:34

Re: Sense Bank

Alexkievukraine написав:Кто уже проходили новую идентификацию ? Что писали по доходам и Макс пополнение в месяц ? Может быть доход 20к месяц а Макс приход 200к в месяц ?
Всегда указывайте максимум..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 06:48

  vadymbanker написав:
Alexkievukraine написав:Кто уже проходили новую идентификацию ? Что писали по доходам и Макс пополнение в месяц ? Может быть доход 20к месяц а Макс приход 200к в месяц ?
Всегда указывайте максимум..

Звичайно якщо є довідка підтвердити ці максимальні прибутки. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:10

  Ukrainian написав:
  vadymbanker написав:
Alexkievukraine написав:Кто уже проходили новую идентификацию ? Что писали по доходам и Макс пополнение в месяц ? Может быть доход 20к месяц а Макс приход 200к в месяц ?
Всегда указывайте максимум..

Звичайно якщо є довідка підтвердити ці максимальні прибутки. :lol:
про яку довідку? Питання по зп,власні заощадження,скрін криптогаманця з завіреною копією? Немає такої потреби.
sens
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