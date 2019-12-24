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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2024 21:00
Кто уже проходили новую идентификацию ? Что писали по доходам и Макс пополнение в месяц ? Может быть доход 20к месяц а Макс приход 200к в месяц ?
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 06:34
Alexkievukraine написав:Кто уже проходили новую идентификацию ? Что писали по доходам и Макс пополнение в месяц ? Может быть доход 20к месяц а Макс приход 200к в месяц ?
Всегда указывайте максимум..
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vadymbanker
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 06:48
vadymbanker написав:
Alexkievukraine написав:Кто уже проходили новую идентификацию ? Что писали по доходам и Макс пополнение в месяц ? Может быть доход 20к месяц а Макс приход 200к в месяц ?
Всегда указывайте максимум..
Звичайно якщо є довідка підтвердити ці максимальні прибутки.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 07:10
Ukrainian написав: vadymbanker написав:
Alexkievukraine написав:Кто уже проходили новую идентификацию ? Что писали по доходам и Макс пополнение в месяц ? Может быть доход 20к месяц а Макс приход 200к в месяц ?
Всегда указывайте максимум..
Звичайно якщо є довідка підтвердити ці максимальні прибутки.
про яку довідку? Питання по зп,власні заощадження,скрін криптогаманця з завіреною копією? Немає такої потреби.
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