Дякую за пораду: пройшов повторну ідентифікацію з підписуванням купи ксероксів і видали валюту по звичайному паспорту. P.S. валюти в касі було багато, при мені розпакували новеньку пачку в 10к синіми.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:36
Re: Sense Bank
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