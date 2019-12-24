Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:49

Хотел бы осветить для форумчан ситуацию в Харьквовскрм отделении.



Эпизод 1: перед НГ заказываю выдачу 1500$ на отделение, в день заказа звоню персмену и спрашиваю какой доллар в кассе, получаю ответ что не синий но год 2000+, приезжаю, получаю и уезжаю;



Эпизод 2: в этот Пн приезжаем с женой чтобы забрать заказанный ею 1500$, перед персмен тоже предупреждает ( после созвона с кассой ) про белый доллар 2000+.



Пока жена получает я отлучаюсь к персмену в кабинет за взять справку о наличии счёта и реквизитов с печатью банка.



За эти десять минут что проходят покамест супруга отошла от кассы но я еще не вернулся, супруга наблюдает картину - следом за ней в кассу подходит клиент с пакетом гривны, отдаёт и получает взамен пачку синих долларов. Перед уходом из банка тот же клиент заходит в подсобку не для клиентов, и потом уходит из банка.



Супруга следом обращается к кассирше с вопросом почему же ей не достался синий доллар - слышит в ответ - «а этот клиент заказывал»



На вопрос —Разве я тоже не заказывала ( за 5 дней) ?— ответ — “все вопросы к нач отделения.



В этот момент я захожу забрать супругу и уехать, вижу как из той же подсобки выходит начальник , с которым происходит такой, вкратце, диалог :



—У вас нет синего именно для нас как клиентов ?

— Вы получили валюту согласно постановления Нацбанка от такого то числа 23 года.





Приезжаем домой и создаем на горячей линии обращение жалобу на избирательное отношение в данном отделении, заключающееся в том что клиенту хранившему депо 3 месяца получить синий нереально, а другому клиенту который скорее и не является клиентом банка - пожалуйста но по договоренности с нач отд.





Спустя пару дней супруге перезванивают из поддержки —жалоба рассмотрена, банк выдал платежеспособные банкноты. Супруга отвечает что жаловалась не на банкноты, а на избирательное отношение к клиентам причем со знаком минус именно для клиентов со стажем 10+ лет в том отделении.

Поддержка обещает рассмотреть повторно ситуацию. Благо мы указываем четко время и своей и последующей операции, и есть возможность по камере над кассиром увидеть и подтвердить либо опровергнуть;



Эпизод 3: в Пт утром случайно обнаруживаю что мои карты Сенс заблочены. У супруги - также.

Вступаем в общение с поддержкой и узнаем что это якобы финмон заблочил обоих и просит подтвердить происхождение оставшихся в банке средств.



Предоставляем скан договора о продаже недвижимости в 2021 на сумму пятикратно превышающую наш с женой остаток в Сенсе.

Получаем встречный вопрос- а вот вы продали в 2021, а депо в Сенсе открыли в конце 2023. Где вы хранили деньги в этом интервале ?



Мы предоставляем выписку сегодняшим числом из другого госбанка где отражено внесение всей суммы ( в валюте) в день сделки и последующее снятие малыми частями уже после начала войны, в 2022-23.



На данный момент ответ финмона неизвестен, но к вечеру поступает звонок из поддержи в качестве реакции на жалобу с повтором постулата что жалоба рассмотрена, нарушений со стороны банка не обнаружено, кассир и начальник вольны продавать лучший доллар кому они захотят а мне и супруге выдать « согласно постановлению Нацбанка».