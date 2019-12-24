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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1090109110921093>

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Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:36

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:И да я потом прошел еще раз идентификацию по обычному паспорту книжке -
Дякую за пораду: пройшов повторну ідентифікацію з підписуванням купи ксероксів і видали валюту по звичайному паспорту. P.S. валюти в касі було багато, при мені розпакували новеньку пачку в 10к синіми.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:49

Re: Sense Bank

Хотел бы осветить для форумчан ситуацию в Харьквовскрм отделении.

Эпизод 1: перед НГ заказываю выдачу 1500$ на отделение, в день заказа звоню персмену и спрашиваю какой доллар в кассе, получаю ответ что не синий но год 2000+, приезжаю, получаю и уезжаю;

Эпизод 2: в этот Пн приезжаем с женой чтобы забрать заказанный ею 1500$, перед персмен тоже предупреждает ( после созвона с кассой ) про белый доллар 2000+.

Пока жена получает я отлучаюсь к персмену в кабинет за взять справку о наличии счёта и реквизитов с печатью банка.

За эти десять минут что проходят покамест супруга отошла от кассы но я еще не вернулся, супруга наблюдает картину - следом за ней в кассу подходит клиент с пакетом гривны, отдаёт и получает взамен пачку синих долларов. Перед уходом из банка тот же клиент заходит в подсобку не для клиентов, и потом уходит из банка.

Супруга следом обращается к кассирше с вопросом почему же ей не достался синий доллар - слышит в ответ - «а этот клиент заказывал»

На вопрос —Разве я тоже не заказывала ( за 5 дней) ?— ответ — “все вопросы к нач отделения.

В этот момент я захожу забрать супругу и уехать, вижу как из той же подсобки выходит начальник , с которым происходит такой, вкратце, диалог :

—У вас нет синего именно для нас как клиентов ?
— Вы получили валюту согласно постановления Нацбанка от такого то числа 23 года.


Приезжаем домой и создаем на горячей линии обращение жалобу на избирательное отношение в данном отделении, заключающееся в том что клиенту хранившему депо 3 месяца получить синий нереально, а другому клиенту который скорее и не является клиентом банка - пожалуйста но по договоренности с нач отд.


Спустя пару дней супруге перезванивают из поддержки —жалоба рассмотрена, банк выдал платежеспособные банкноты. Супруга отвечает что жаловалась не на банкноты, а на избирательное отношение к клиентам причем со знаком минус именно для клиентов со стажем 10+ лет в том отделении.
Поддержка обещает рассмотреть повторно ситуацию. Благо мы указываем четко время и своей и последующей операции, и есть возможность по камере над кассиром увидеть и подтвердить либо опровергнуть;

Эпизод 3: в Пт утром случайно обнаруживаю что мои карты Сенс заблочены. У супруги - также.
Вступаем в общение с поддержкой и узнаем что это якобы финмон заблочил обоих и просит подтвердить происхождение оставшихся в банке средств.

Предоставляем скан договора о продаже недвижимости в 2021 на сумму пятикратно превышающую наш с женой остаток в Сенсе.
Получаем встречный вопрос- а вот вы продали в 2021, а депо в Сенсе открыли в конце 2023. Где вы хранили деньги в этом интервале ?

Мы предоставляем выписку сегодняшим числом из другого госбанка где отражено внесение всей суммы ( в валюте) в день сделки и последующее снятие малыми частями уже после начала войны, в 2022-23.

На данный момент ответ финмона неизвестен, но к вечеру поступает звонок из поддержи в качестве реакции на жалобу с повтором постулата что жалоба рассмотрена, нарушений со стороны банка не обнаружено, кассир и начальник вольны продавать лучший доллар кому они захотят а мне и супруге выдать « согласно постановлению Нацбанка».
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:58

Re: Sense Bank

Добавлю что на самом деле конвертационные депозиты в Сенсе мы с супругой открывали и в 2022м и так далее, да и наш договор подтверждающий происхождение тоже для банка не нов и тоже уже предоставлялся в дежурном режиме. Но блокировка состоялась ровно после жалобы, без каких либо новых действий / операций с моей либо жены, стороны.

И уже совсем для специалистов поясню что в день эпизода 2 курс продажи доллара в кассе Сенса
39,0. Курс покупки доллара на чёрном рынке 39,20+.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:54

serg1974
А яка різниця який колір ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:59

Ukrainian
В Канаде— никакой разницы, думаю. В Харькове 15 коп и бонусом отсутствие необходимости проверять «вручную», без приборов у кассы покупюрно дефекты на которые потом укажут в обменке «под прибором» как повод для доп. комиссии.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 09:32

serg1974 А можете, будь ласка, підказати що за відділення це було ?

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 11:26

Sense Bank
Базовое, улица Гиршмана.

А как Вам общение с поддержкой? Вот, внизу ссылка на скрин— я им высылаю скан договора о продаже недвиж в 2021 на сумму в валюте с 5ю нолями. Также имеем ввиду что сейчас наши с супругой конверт-сбережения в Сенсе 4+ раза меньше той суммы от 2021.

Хотелось, конечно, ответить что в ячейке хранил, например. Но, повторюсь, предоставил выписку сегодняшим числом из другого госбанка где отражено внесение всей суммы ( в валюте) в день сделки и последующее снятие малыми частями ( также в валюте) уже после начала войны, в 2022-23

https://ibb.co/Vm5zqTx

Мне лично такой вопрос кажется немного странным и даже предвзятым.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:16

  serg1974 написав:Предоставляем скан договора о продаже недвижимости в 2021 на сумму пятикратно превышающую наш с женой остаток в Сенсе.
Получаем встречный вопрос- а вот вы продали в 2021, а депо в Сенсе открыли в конце 2023. Где вы хранили деньги в этом интервале ?

Это вообще за гранью.
Какое дело банку где клиент 2 года хранил свои деньги ?
Дома под матрасом хранил. И что с того ?
Какая-то лютая ганьба
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 15:22

serg1974 Зі свого боку повністю розумію вас, але такі дані потрібні для розблокування. Як я зрозумів з чату, то Юлія вже подала запит і залишається очікувати.

Щодо відділення та видачі купюр, то ситуація дійсно не дуже. Спробую уточнити у відділення чому комусь видали такі купюри.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:03

  Sense Bank написав:serg1974
Щодо відділення та видачі купюр, то ситуація дійсно не дуже. Спробую уточнити у відділення чому комусь видали такі купюри.

*Андрій


Их продали в кассе через валютобмен клиенту с номером на табло в кассе 301 в 13.10 минут. Супруга обслуживалась в 13.
serg1974
 
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