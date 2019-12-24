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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:13
mustbe написав: serg1974 написав:
Предоставляем скан договора о продаже недвижимости в 2021 на сумму пятикратно превышающую наш с женой остаток в Сенсе.
Получаем встречный вопрос- а вот вы продали в 2021, а депо в Сенсе открыли в конце 2023. Где вы хранили деньги в этом интервале ?
Это вообще за гранью.
Какое дело банку где клиент 2 года хранил свои деньги ?
Дома под матрасом хранил. И что с того ?
Какая-то лютая ганьба
Та они думали, шо клиент ответит, шо он успел за эти 2 года 5 раз купить/продать оружие Хамасу, и три раза прокрутить навар через крипту. А оно эво как -- хранил в другой банке.
А чо Алка не спросила почему у неё сразу не хранил?!! Это шо, не нужно было для разблокировки?
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Додано: Суб 13 січ, 2024 16:20
Sense Bank написав:serg1974
Зі свого боку повністю розумію вас, але такі дані потрібні для розблокування. Як я зрозумів з чату, то Юлія вже подала запит і залишається очікувати.
*Андрій
Я могу, как клиент, узнать причину такой инициативы от отдела финмониторинга? Ни с того не сего, именно после жалобы на горячую линию.
Мы не вносили ни одной копейки в 2024м, вообще не проводили операций в интернете и розничной сети с использованием карт Сенса. Это обычная месть от начальника отделения доступными ему средствами.
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