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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1090109110921093

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:13

  mustbe написав:
  serg1974 написав:Предоставляем скан договора о продаже недвижимости в 2021 на сумму пятикратно превышающую наш с женой остаток в Сенсе.
Получаем встречный вопрос- а вот вы продали в 2021, а депо в Сенсе открыли в конце 2023. Где вы хранили деньги в этом интервале ?

Это вообще за гранью.
Какое дело банку где клиент 2 года хранил свои деньги ?
Дома под матрасом хранил. И что с того ?
Какая-то лютая ганьба

Та они думали, шо клиент ответит, шо он успел за эти 2 года 5 раз купить/продать оружие Хамасу, и три раза прокрутить навар через крипту. А оно эво как -- хранил в другой банке.
А чо Алка не спросила почему у неё сразу не хранил?!! Это шо, не нужно было для разблокировки? :mrgreen:
Срано :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:20

  Sense Bank написав:serg1974 Зі свого боку повністю розумію вас, але такі дані потрібні для розблокування. Як я зрозумів з чату, то Юлія вже подала запит і залишається очікувати.

*Андрій

Я могу, как клиент, узнать причину такой инициативы от отдела финмониторинга? Ни с того не сего, именно после жалобы на горячую линию.
Мы не вносили ни одной копейки в 2024м, вообще не проводили операций в интернете и розничной сети с использованием карт Сенса. Это обычная месть от начальника отделения доступными ему средствами.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:17

  serg1974 написав:
  Sense Bank написав:serg1974 Зі свого боку повністю розумію вас, але такі дані потрібні для розблокування. Як я зрозумів з чату, то Юлія вже подала запит і залишається очікувати.

*Андрій

Я могу, как клиент, узнать причину такой инициативы от отдела финмониторинга? Ни с того не сего, именно после жалобы на горячую линию.
Мы не вносили ни одной копейки в 2024м, вообще не проводили операций в интернете и розничной сети с использованием карт Сенса. Это обычная месть от начальника отделения доступными ему средствами.

Це потрібно було собі створювати купу проблем через колір купюр !?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:27

Re: Sense Bank

  Ukrainian написав:Це потрібно було собі створювати купу проблем через колір купюр !?
Дядьку, а ви не в Неньці зараз? Так ми тут по 15..20 коп/дол на кольорі заробляємо. От нач. від-ня, використовуючи своє службове положення прибрав конкурента... ну за одне і клієнта банку :mrgreen: :mrgreen:
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  #<1 ... 1090109110921093
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