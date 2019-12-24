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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 січ, 2024 22:26
Sense Bank написав: mustbe написав:
А весь идиотизм ситуации заключается в том, что замануху - отправляют, но открыть карту - невозможно. Её нет в списке доступных к открытию.
Просто неизбирательная бессмысленная замануха
Вітаю, я так розумію, ви зараз про пуш-сповіщення/смс повідомлення щодо оформлення/збільшення кредитного ліміту?
Нет.
Я про пуш о том, что давай скорей открывай карту Ред, она такая супер-крутая.
Только вот открыть её нельзя. Её нет в списке доступных к открытию.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:26
serg1974 написав:
Хотел бы осветить для форумчан ситуацию в Харьквовскрм отделении.
Эпизод 1: перед НГ заказываю выдачу 1500$ на отделение, в день заказа звоню персмену и спрашиваю какой доллар в кассе, получаю ответ что не синий но год 2000+, приезжаю, получаю и уезжаю;
Эпизод 2: в этот Пн приезжаем с женой чтобы забрать заказанный ею 1500$, перед персмен тоже предупреждает ( после созвона с кассой ) про белый доллар 2000+.
Пока жена получает я отлучаюсь к персмену в кабинет за взять справку о наличии счёта и реквизитов с печатью банка.
За эти десять минут что проходят покамест супруга отошла от кассы но я еще не вернулся, супруга наблюдает картину - следом за ней в кассу подходит клиент с пакетом гривны, отдаёт и получает взамен пачку синих долларов. Перед уходом из банка тот же клиент заходит в подсобку не для клиентов, и потом уходит из банка.
Супруга следом обращается к кассирше с вопросом почему же ей не достался синий доллар - слышит в ответ - «а этот клиент заказывал»
На вопрос —Разве я тоже не заказывала ( за 5 дней) ?— ответ — “все вопросы к нач отделения.
В этот момент я захожу забрать супругу и уехать, вижу как из той же подсобки выходит начальник , с которым происходит такой, вкратце, диалог :
—У вас нет синего именно для нас как клиентов ?
— Вы получили валюту согласно постановления Нацбанка от такого то числа 23 года.
Приезжаем домой и создаем на горячей линии обращение жалобу на избирательное отношение в данном отделении, заключающееся в том что клиенту хранившему депо 3 месяца получить синий нереально, а другому клиенту который скорее и не является клиентом банка - пожалуйста но по договоренности с нач отд.
Спустя пару дней супруге перезванивают из поддержки —жалоба рассмотрена, банк выдал платежеспособные банкноты. Супруга отвечает что жаловалась не на банкноты, а на избирательное отношение к клиентам причем со знаком минус именно для клиентов со стажем 10+ лет в том отделении.
Поддержка обещает рассмотреть повторно ситуацию. Благо мы указываем четко время и своей и последующей операции, и есть возможность по камере над кассиром увидеть и подтвердить либо опровергнуть;
Эпизод 3: в Пт утром случайно обнаруживаю что мои карты Сенс заблочены. У супруги - также.
Вступаем в общение с поддержкой и узнаем что это якобы финмон заблочил обоих и просит подтвердить происхождение оставшихся в банке средств.
Предоставляем скан договора о продаже недвижимости в 2021 на сумму пятикратно превышающую наш с женой остаток в Сенсе.
Получаем встречный вопрос- а вот вы продали в 2021, а депо в Сенсе открыли в конце 2023. Где вы хранили деньги в этом интервале ?
Мы предоставляем выписку сегодняшим числом из другого госбанка где отражено внесение всей суммы ( в валюте) в день сделки и последующее снятие малыми частями уже после начала войны, в 2022-23.
На данный момент ответ финмона неизвестен, но к вечеру поступает звонок из поддержи в качестве реакции на жалобу с повтором постулата что жалоба рассмотрена, нарушений со стороны банка не обнаружено, кассир и начальник вольны продавать лучший доллар кому они захотят а мне и супруге выдать « согласно постановлению Нацбанка».
Чтобы понять всю глубину критичности, абсурдности и в тоже время закономерности ситуации тесного сотрудничества с банком(ами) на текущий момент, достаточно:
1. выйти на улицу и оглядеться;
2. внимательно профильтровать информационный фон в стране;если всего указанного выше не достаточно
3. написать жалобу регулятору на любой банк с обоснованием согласно законов о банковской деятельности на любой случай нарушения;
4. получив ответ, внимательно шевеля губами его прочитать, проанализировать и осмыслить, получив тем самым утверждающий вердикт от регулятора, что
согласно указанных тобой же законов:
1. ты не прав и банк (фин.установа) ничего тебе не должен(на)
2. смотри п.1.
Резюме: Сделать выводы.
Востаннє редагувалось копейка
в Суб 13 січ, 2024 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 22:33
mustbe написав:
Нет.
Я про пуш о том, что давай скорей открывай карту Ред, она такая супер-крутая.
Только вот открыть её нельзя. Её нет в списке доступных к открытию.
Тут може бути 2 варіанта, або "щось пішло не так" із пушиком, або картка з'явиться, просто ще не підтягнулася пропозиція у застосунку.
Для перевірки, чи є пропозиція вам, зараз напишу у ПП.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Sense Bank
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Додано: Нед 14 січ, 2024 10:28
копейка
Плюсую за ваш комментарий. Не поспоришь.
Но даже на описанном вами фоне знаю кейсы ( успешные для вкладчика) с другими 5-10 банками предлагающими конверт депозиты, которые, НЕ ТОЛЬКО сохраняют БАЛАНС в выборе между выдать вкладчику чтобы он вернулся либо же разрешить руководству на местах заработать на продаже эмиссионного доллара от НБУ через валютообмен дилерам серого рынка,
НО и отдают ПРИОРИТЕТ вкладчику депозитов.
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serg1974
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Додано: Нед 14 січ, 2024 10:48
serg1974 написав:копейка
Плюсую за ваш комментарий. Не поспоришь.
И все же имею кейсы ( успешные для вкладчика) с другими 5-10 банками предлагающими конверт депозиты, которые, НЕ ТОЛЬКО сохраняют БАЛАНС в выборе между выдать вкладчику чтобы он вернулся либо же разрешить руководству на местах заработать на продаже эмиссионного доллара от НБУ через валютообмен дилерам серого рынка,
НО и отдают ПРИОРИТЕТ вкладчику депозитов.
Усі мають такі кейси, але алла обрала інший шлях. І поки вона час від часу робить чорну п'ятницю по курсах, народ іде до неї. Тим більш ви отримали те, що вам і обіцяли, офіційної різниці між білим і синім не існує, банки навіть 1996 р приймають за таким самим курсом, як синій, а наша гра на напівофіційному ринку їх не має обходити.
До речі є і гірші кейси, рояль продає в касі сині, а з депозита чи валютообміна 96 рік
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Додано: Нед 14 січ, 2024 10:58
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По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.
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serg1974
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:25
serg1974 написав:ukr0014959
По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.
От бачите і тут діференційний підхід, до тих хто спілкується з нач відділення і до решти.
В Акорде лише валютообмін, є більш кошерні банки для конверт депо.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:47
ukr0014959 вы подменили один раз пообщаться ( напомнить что вы с конверт-депо, услышать что отделение не заинтересовано в онлайн 50к) и общаться каждые выходные в баре, например.
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serg1974
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Додано: Нед 14 січ, 2024 11:53
serg1974 написав:ukr0014959
По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.
Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать - берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу
. В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками
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WallNutPen
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Додано: Нед 14 січ, 2024 12:18
WallNutPen
В лоб сравнивать Сенс и Аккорд - не совсем корректно хотя бы из-за размеров.
До всего считал Сенс клиентоориентированным банком.
После обслуживания в кассе - на телефон ссылка на опросник по качеству обслуживания,
здесь на ветке форума — представитель банка.
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serg1974
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