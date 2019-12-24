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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1091109210931094 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.6 5 93 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 11 2- Погане. Некомпетентне. 8% 7 3- Задовільне. Хотілося б краще. 15% 14 4- Добре. Як і повинно бути. 41% 38 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 25% 23 Всього голосів : 93 Додано: Суб 13 січ, 2024 22:26 Sense Bank написав: mustbe написав: А весь идиотизм ситуации заключается в том, что замануху - отправляют, но открыть карту - невозможно. Её нет в списке доступных к открытию.

Просто неизбирательная бессмысленная замануха А весь идиотизм ситуации заключается в том, что замануху - отправляют, но открыть карту - невозможно. Её нет в списке доступных к открытию.Просто неизбирательная бессмысленная замануха

Вітаю, я так розумію, ви зараз про пуш-сповіщення/смс повідомлення щодо оформлення/збільшення кредитного ліміту? Вітаю, я так розумію, ви зараз про пуш-сповіщення/смс повідомлення щодо оформлення/збільшення кредитного ліміту?

Нет.

Я про пуш о том, что давай скорей открывай карту Ред, она такая супер-крутая.

Только вот открыть её нельзя. Её нет в списке доступных к открытию. Нет.Я про пуш о том, что давай скорей открывай карту Ред, она такая супер-крутая.Только вот открыть её нельзя. Её нет в списке доступных к открытию. mustbe

Повідомлень: 7530 З нами з: 27.12.17 Подякував: 174 раз. Подякували: 1527 раз. Профіль 2 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 22:26 serg1974 написав: Хотел бы осветить для форумчан ситуацию в Харьквовскрм отделении.



Эпизод 1: перед НГ заказываю выдачу 1500$ на отделение, в день заказа звоню персмену и спрашиваю какой доллар в кассе, получаю ответ что не синий но год 2000+, приезжаю, получаю и уезжаю;



Эпизод 2: в этот Пн приезжаем с женой чтобы забрать заказанный ею 1500$, перед персмен тоже предупреждает ( после созвона с кассой ) про белый доллар 2000+.



Пока жена получает я отлучаюсь к персмену в кабинет за взять справку о наличии счёта и реквизитов с печатью банка.



За эти десять минут что проходят покамест супруга отошла от кассы но я еще не вернулся, супруга наблюдает картину - следом за ней в кассу подходит клиент с пакетом гривны, отдаёт и получает взамен пачку синих долларов. Перед уходом из банка тот же клиент заходит в подсобку не для клиентов, и потом уходит из банка.



Супруга следом обращается к кассирше с вопросом почему же ей не достался синий доллар - слышит в ответ - «а этот клиент заказывал»



На вопрос —Разве я тоже не заказывала ( за 5 дней) ?— ответ — “все вопросы к нач отделения.



В этот момент я захожу забрать супругу и уехать, вижу как из той же подсобки выходит начальник , с которым происходит такой, вкратце, диалог :



—У вас нет синего именно для нас как клиентов ?

— Вы получили валюту согласно постановления Нацбанка от такого то числа 23 года.





Приезжаем домой и создаем на горячей линии обращение жалобу на избирательное отношение в данном отделении, заключающееся в том что клиенту хранившему депо 3 месяца получить синий нереально, а другому клиенту который скорее и не является клиентом банка - пожалуйста но по договоренности с нач отд.





Спустя пару дней супруге перезванивают из поддержки —жалоба рассмотрена, банк выдал платежеспособные банкноты. Супруга отвечает что жаловалась не на банкноты, а на избирательное отношение к клиентам причем со знаком минус именно для клиентов со стажем 10+ лет в том отделении.

Поддержка обещает рассмотреть повторно ситуацию. Благо мы указываем четко время и своей и последующей операции, и есть возможность по камере над кассиром увидеть и подтвердить либо опровергнуть;



Эпизод 3: в Пт утром случайно обнаруживаю что мои карты Сенс заблочены. У супруги - также.

Вступаем в общение с поддержкой и узнаем что это якобы финмон заблочил обоих и просит подтвердить происхождение оставшихся в банке средств.



Предоставляем скан договора о продаже недвижимости в 2021 на сумму пятикратно превышающую наш с женой остаток в Сенсе.

Получаем встречный вопрос- а вот вы продали в 2021, а депо в Сенсе открыли в конце 2023. Где вы хранили деньги в этом интервале ?



Мы предоставляем выписку сегодняшим числом из другого госбанка где отражено внесение всей суммы ( в валюте) в день сделки и последующее снятие малыми частями уже после начала войны, в 2022-23.



На данный момент ответ финмона неизвестен, но к вечеру поступает звонок из поддержи в качестве реакции на жалобу с повтором постулата что жалоба рассмотрена, нарушений со стороны банка не обнаружено, кассир и начальник вольны продавать лучший доллар кому они захотят а мне и супруге выдать « согласно постановлению Нацбанка». Хотел бы осветить для форумчан ситуацию в Харьквовскрм отделении.Эпизод 1: перед НГ заказываю выдачу 1500$ на отделение, в день заказа звоню персмену и спрашиваю какой доллар в кассе, получаю ответ что не синий но год 2000+, приезжаю, получаю и уезжаю;Эпизод 2: в этот Пн приезжаем с женой чтобы забрать заказанный ею 1500$, перед персмен тоже предупреждает ( после созвона с кассой ) про белый доллар 2000+.Пока жена получает я отлучаюсь к персмену в кабинет за взять справку о наличии счёта и реквизитов с печатью банка.За эти десять минут что проходят покамест супруга отошла от кассы но я еще не вернулся, супруга наблюдает картину - следом за ней в кассу подходит клиент с пакетом гривны, отдаёт и получает взамен пачку синих долларов. Перед уходом из банка тот же клиент заходит в подсобку не для клиентов, и потом уходит из банка.Супруга следом обращается к кассирше с вопросом почему же ей не достался синий доллар - слышит в ответ - «а этот клиент заказывал»На вопрос —Разве я тоже не заказывала ( за 5 дней) ?— ответ — “все вопросы к нач отделения.В этот момент я захожу забрать супругу и уехать, вижу как из той же подсобки выходит начальник , с которым происходит такой, вкратце, диалог :—У вас нет синего именно для нас как клиентов ?— Вы получили валюту согласно постановления Нацбанка от такого то числа 23 года.Приезжаем домой и создаем на горячей линии обращение жалобу на избирательное отношение в данном отделении, заключающееся в том что клиенту хранившему депо 3 месяца получить синий нереально, а другому клиенту который скорее и не является клиентом банка - пожалуйста но по договоренности с нач отд.Спустя пару дней супруге перезванивают из поддержки —жалоба рассмотрена, банк выдал платежеспособные банкноты. Супруга отвечает что жаловалась не на банкноты, а на избирательное отношение к клиентам причем со знаком минус именно для клиентов со стажем 10+ лет в том отделении.Поддержка обещает рассмотреть повторно ситуацию. Благо мы указываем четко время и своей и последующей операции, и есть возможность по камере над кассиром увидеть и подтвердить либо опровергнуть;Эпизод 3: в Пт утром случайно обнаруживаю что мои карты Сенс заблочены. У супруги - также.Вступаем в общение с поддержкой и узнаем что это якобы финмон заблочил обоих и просит подтвердить происхождение оставшихся в банке средств.Предоставляем скан договора о продаже недвижимости в 2021 на сумму пятикратно превышающую наш с женой остаток в Сенсе.Получаем встречный вопрос- а вот вы продали в 2021, а депо в Сенсе открыли в конце 2023. Где вы хранили деньги в этом интервале ?Мы предоставляем выписку сегодняшим числом из другого госбанка где отражено внесение всей суммы ( в валюте) в день сделки и последующее снятие малыми частями уже после начала войны, в 2022-23.На данный момент ответ финмона неизвестен, но к вечеру поступает звонок из поддержи в качестве реакции на жалобу с повтором постулата что жалоба рассмотрена, нарушений со стороны банка не обнаружено, кассир и начальник вольны продавать лучший доллар кому они захотят а мне и супруге выдать « согласно постановлению Нацбанка».

Чтобы понять всю глубину критичности, абсурдности и в тоже время закономерности ситуации тесного сотрудничества с банком(ами) на текущий момент, достаточно:

1. выйти на улицу и оглядеться;

2. внимательно профильтровать информационный фон в стране;

если всего указанного выше не достаточно

3. написать жалобу регулятору на любой банк с обоснованием согласно законов о банковской деятельности на любой случай нарушения;

4. получив ответ, внимательно шевеля губами его прочитать, проанализировать и осмыслить, получив тем самым утверждающий вердикт от регулятора, что

согласно указанных тобой же законов:

1. ты не прав и банк (фин.установа) ничего тебе не должен(на)

2. смотри п.1.



Резюме: Сделать выводы. Чтобы понять всю глубину критичности, абсурдности и в тоже время закономерности ситуации тесного сотрудничества с банком(ами) на текущий момент, достаточно:1. выйти на улицу и оглядеться;2. внимательно профильтровать информационный фон в стране;если всего указанного выше не достаточно3. написать жалобу регулятору на любой банк с обоснованием согласно законов о банковской деятельности на любой случай нарушения;4. получив ответ, внимательно шевеля губами его прочитать, проанализировать и осмыслить, получив тем самым утверждающий вердикт от регулятора, чтосогласно указанных тобой же законов:1. ты не прав и банк (фин.установа) ничего тебе не должен(на)2. смотри п.1.Резюме: Сделать выводы. Востаннє редагувалось копейка в Суб 13 січ, 2024 22:45, всього редагувалось 1 раз. копейка

Повідомлень: 698 З нами з: 31.07.19 Подякував: 425 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 22:33 Re: Sense Bank mustbe написав: Нет.

Я про пуш о том, что давай скорей открывай карту Ред, она такая супер-крутая.

Только вот открыть её нельзя. Её нет в списке доступных к открытию. Нет.Я про пуш о том, что давай скорей открывай карту Ред, она такая супер-крутая.Только вот открыть её нельзя. Её нет в списке доступных к открытию.

Тут може бути 2 варіанта, або "щось пішло не так" із пушиком, або картка з'явиться, просто ще не підтягнулася пропозиція у застосунку.

Для перевірки, чи є пропозиція вам, зараз напишу у ПП.



Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Тут може бути 2 варіанта, або "щось пішло не так" із пушиком, або картка з'явиться, просто ще не підтягнулася пропозиція у застосунку.Для перевірки, чи є пропозиція вам, зараз напишу у ПП.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️ Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12301 З нами з: 18.02.13 Подякував: 159 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль Вебсайт 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 10:28 копейка



Плюсую за ваш комментарий. Не поспоришь.



Но даже на описанном вами фоне знаю кейсы ( успешные для вкладчика) с другими 5-10 банками предлагающими конверт депозиты, которые, НЕ ТОЛЬКО сохраняют БАЛАНС в выборе между выдать вкладчику чтобы он вернулся либо же разрешить руководству на местах заработать на продаже эмиссионного доллара от НБУ через валютообмен дилерам серого рынка,

НО и отдают ПРИОРИТЕТ вкладчику депозитов. serg1974 Повідомлень: 747 З нами з: 27.10.10 Подякував: 40 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 10:48 serg1974 написав: копейка



Плюсую за ваш комментарий. Не поспоришь.



И все же имею кейсы ( успешные для вкладчика) с другими 5-10 банками предлагающими конверт депозиты, которые, НЕ ТОЛЬКО сохраняют БАЛАНС в выборе между выдать вкладчику чтобы он вернулся либо же разрешить руководству на местах заработать на продаже эмиссионного доллара от НБУ через валютообмен дилерам серого рынка,

НО и отдают ПРИОРИТЕТ вкладчику депозитов. Плюсую за ваш комментарий. Не поспоришь.И все же имею кейсы ( успешные для вкладчика) с другими 5-10 банками предлагающими конверт депозиты, которые, НЕ ТОЛЬКО сохраняют БАЛАНС в выборе между выдать вкладчику чтобы он вернулся либо же разрешить руководству на местах заработать на продаже эмиссионного доллара от НБУ через валютообмен дилерам серого рынка,НО и отдают ПРИОРИТЕТ вкладчику депозитов.



Усі мають такі кейси, але алла обрала інший шлях. І поки вона час від часу робить чорну п'ятницю по курсах, народ іде до неї. Тим більш ви отримали те, що вам і обіцяли, офіційної різниці між білим і синім не існує, банки навіть 1996 р приймають за таким самим курсом, як синій, а наша гра на напівофіційному ринку їх не має обходити.

До речі є і гірші кейси, рояль продає в касі сині, а з депозита чи валютообміна 96 рік Усі мають такі кейси, але алла обрала інший шлях. І поки вона час від часу робить чорну п'ятницю по курсах, народ іде до неї. Тим більш ви отримали те, що вам і обіцяли, офіційної різниці між білим і синім не існує, банки навіть 1996 р приймають за таким самим курсом, як синій, а наша гра на напівофіційному ринку їх не має обходити.До речі є і гірші кейси, рояль продає в касі сині, а з депозита чи валютообміна 96 рік ukr0014959 Повідомлень: 346 З нами з: 05.01.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 10:58 ukr0014959

По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех. serg1974 Повідомлень: 747 З нами з: 27.10.10 Подякував: 40 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 11:25 serg1974 написав: ukr0014959

По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех. По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.



От бачите і тут діференційний підхід, до тих хто спілкується з нач відділення і до решти.

В Акорде лише валютообмін, є більш кошерні банки для конверт депо. От бачите і тут діференційний підхід, до тих хто спілкується з нач відділення і до решти.В Акорде лише валютообмін, є більш кошерні банки для конверт депо. ukr0014959 Повідомлень: 346 З нами з: 05.01.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 11:47 ukr0014959 вы подменили один раз пообщаться ( напомнить что вы с конверт-депо, услышать что отделение не заинтересовано в онлайн 50к) и общаться каждые выходные в баре, например. serg1974 Повідомлень: 747 З нами з: 27.10.10 Подякував: 40 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 11:53 serg1974 написав: ukr0014959

По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех. По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.

Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать - берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу . В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать - берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу. В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками WallNutPen Повідомлень: 1025 З нами з: 08.06.20 Подякував: 30 раз. Подякували: 284 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 січ, 2024 12:18 WallNutPen

В лоб сравнивать Сенс и Аккорд - не совсем корректно хотя бы из-за размеров.

До всего считал Сенс клиентоориентированным банком.



После обслуживания в кассе - на телефон ссылка на опросник по качеству обслуживания,

здесь на ветке форума — представитель банка. serg1974 Повідомлень: 747 З нами з: 27.10.10 Подякував: 40 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1091109210931094 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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