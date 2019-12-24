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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2024 14:55
WallNutPen написав: serg1974 написав:ukr0014959
По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.
Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать - берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу
. В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками
Прямо так и сказала?
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Додано: Нед 14 січ, 2024 14:59
nord написав:Прямо так и сказала?
В кінці дня можуть і кричати
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Додано: Нед 14 січ, 2024 15:00
Zochan написав:
nord написав:Прямо так и сказала?
В кінці дня можуть і кричати
Тепер буду приходити зранку.
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Додано: Нед 14 січ, 2024 15:25
serg1974 Все вирішують люди. Після націоналізації в Сенсі масові скорочення і дуже суттєво погіршилось обслуговування.
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