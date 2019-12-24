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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1092109310941095

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:55

  WallNutPen написав:
  serg1974 написав:ukr0014959
По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.

Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать - берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу :(. В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками

Прямо так и сказала?
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:59

Re: Sense Bank

nord написав:Прямо так и сказала?

В кінці дня можуть і кричати :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:00

  Zochan написав:
nord написав:Прямо так и сказала?

В кінці дня можуть і кричати :)

Тепер буду приходити зранку. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:25

serg1974 Все вирішують люди. Після націоналізації в Сенсі масові скорочення і дуже суттєво погіршилось обслуговування.
Дюрі-бачі
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