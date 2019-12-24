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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1092109310941095

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:55

  WallNutPen написав:
  serg1974 написав:ukr0014959
По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.

Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать - берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу :(. В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками

Прямо так и сказала?
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 14:59

Re: Sense Bank

nord написав:Прямо так и сказала?

В кінці дня можуть і кричати :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:00

  Zochan написав:
nord написав:Прямо так и сказала?

В кінці дня можуть і кричати :)

Тепер буду приходити зранку. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 15:25

serg1974 Все вирішують люди. Після націоналізації в Сенсі масові скорочення і дуже суттєво погіршилось обслуговування.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:20

  Amethyst написав:
  mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії?
сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити.
додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки

Так так завжди і було -- за день до РД Алка пишить вже ЗАГАЛЬНУ заборгованість під РКО...
Треба було ще позавчора виписати на ладошку грейс-заборгованість.
Ну і суму розстрочки треба руцями відмінусувати від будь-якої заборгованості.
Ну а як по іншому? ДРС Алка постійно підтримує на належній висоті :P :P

ПС. А ви щоо, таки платите Алюсі оті 100грн за грейс :shock:
Чи думаєте перекрити все розстрочками :roll:
ППС. В принципі, грейс-заборгованість можна отримати через Чат. Ну спробувати -- раптом не набрешуть

а ви кожен раз вираховуєте оті 20 грн? :D
чи Сенс лише для покупок у розстрочку?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:28

  serg1974 написав:
  Sense Bank написав:serg1974 Зі свого боку повністю розумію вас, але такі дані потрібні для розблокування. Як я зрозумів з чату, то Юлія вже подала запит і залишається очікувати.

*Андрій

Я могу, как клиент, узнать причину такой инициативы от отдела финмониторинга? Ни с того не сего, именно после жалобы на горячую линию.
Мы не вносили ни одной копейки в 2024м, вообще не проводили операций в интернете и розничной сети с использованием карт Сенса. Это обычная месть от начальника отделения доступными ему средствами.

оце у вашому випадку найнахабніще.

звісно банк не відповість, але як на мене має провести внутрішню перевірку такої ситуації - а взагалі були хоч формальні підстави для перевірки. бо колір банкнот - то таке, важко щось довести. а от коли начальник відділення може попросити фінмон перевірити незручного клієнта, він же наступного разу може попросити НЕ ПЕРЕВІРЯТИ потрібного клієнта - а як же незалежність фінмону? хоча якщо начальник відділення має контакти з керівництвом - то якось відмажеться.

життя як є. якщо не продадуть вчасно банк, то загублять його.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:30

Re: Sense Bank

  Shaman написав:а ви кожен раз вираховуєте оті 20 грн?
чи Сенс лише для покупок у розстрочку?
Тааак, або Розтрочка на 3 міс, або Легка Розстрочка, або покупка від 6215 з КБ 2%. А у всіх інших випадкаХ -- на полці відпочиває 8) :lol:
Треба ж ще і інші КК вигулювати :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:33

Shaman Думаю, що це просто збіг обставин. Навряд директор відділення міг би щось подібне зробити.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 17:54

Re: Sense Bank

  Shaman написав:звісно банк не відповість, але як на мене має провести внутрішню перевірку такої ситуації - а взагалі були хоч формальні підстави для перевірки. бо колір банкнот - то таке, важко щось довести. а от коли начальник відділення може попросити фінмон перевірити незручного клієнта, він же наступного разу може попросити НЕ ПЕРЕВІРЯТИ потрібного клієнта - а як же незалежність фінмону? хоча якщо начальник відділення має контакти з керівництвом - то якось відмажеться.
Взагалі то будь-хтооо може попросити фінмон перевірити клієнта. Для цього є спеціальна форма (від НБУ?) для... наклепа :)
А от для попросити НЕ перевіряти потрібен неформальний канал з'вязку з фінмоном :)
От щось подібне Форма повідомлення у сфері ПВК/ФТ
Треба уточнити у саппорта де ця форма на сайті у Аллюсіка :mrgreen:
Amethyst
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