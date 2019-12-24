serg1974 написав:ukr0014959 По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.
Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать - берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу . В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками
mephala написав:а що за останній час змінилося в консерваторії? сьогодні в мене РД - зайшов подивитися скільки потрібно погасити. додаток не пише заборгованність саме на РД. пише тільки загальну яка не цікава так як є розстрочки
Так так завжди і було -- за день до РД Алка пишить вже ЗАГАЛЬНУ заборгованість під РКО... Треба було ще позавчора виписати на ладошку грейс-заборгованість. Ну і суму розстрочки треба руцями відмінусувати від будь-якої заборгованості. Ну а як по іншому? ДРС Алка постійно підтримує на належній висоті
ПС. А ви щоо, таки платите Алюсі оті 100грн за грейс Чи думаєте перекрити все розстрочками ППС. В принципі, грейс-заборгованість можна отримати через Чат. Ну спробувати -- раптом не набрешуть
а ви кожен раз вираховуєте оті 20 грн? чи Сенс лише для покупок у розстрочку?
Sense Bank написав:serg1974 Зі свого боку повністю розумію вас, але такі дані потрібні для розблокування. Як я зрозумів з чату, то Юлія вже подала запит і залишається очікувати.
*Андрій
Я могу, как клиент, узнать причину такой инициативы от отдела финмониторинга? Ни с того не сего, именно после жалобы на горячую линию. Мы не вносили ни одной копейки в 2024м, вообще не проводили операций в интернете и розничной сети с использованием карт Сенса. Это обычная месть от начальника отделения доступными ему средствами.
оце у вашому випадку найнахабніще.
звісно банк не відповість, але як на мене має провести внутрішню перевірку такої ситуації - а взагалі були хоч формальні підстави для перевірки. бо колір банкнот - то таке, важко щось довести. а от коли начальник відділення може попросити фінмон перевірити незручного клієнта, він же наступного разу може попросити НЕ ПЕРЕВІРЯТИ потрібного клієнта - а як же незалежність фінмону? хоча якщо начальник відділення має контакти з керівництвом - то якось відмажеться.
життя як є. якщо не продадуть вчасно банк, то загублять його.
Shaman написав:звісно банк не відповість, але як на мене має провести внутрішню перевірку такої ситуації - а взагалі були хоч формальні підстави для перевірки. бо колір банкнот - то таке, важко щось довести. а от коли начальник відділення може попросити фінмон перевірити незручного клієнта, він же наступного разу може попросити НЕ ПЕРЕВІРЯТИ потрібного клієнта - а як же незалежність фінмону? хоча якщо начальник відділення має контакти з керівництвом - то якось відмажеться.
Взагалі то будь-хтооо може попросити фінмон перевірити клієнта. Для цього є спеціальна форма (від НБУ, від ДержФінмона?) для... наклепа А от для попросити НЕ перевіряти потрібен неформальний канал з'вязку з фінмоном От щось подібне Форма повідомлення у сфері ПВК/ФТ Треба уточнити у саппорта де ця форма на сайті у Аллюсіка
Sense Bank написав:serg1974 Зі свого боку повністю розумію вас, але такі дані потрібні для розблокування. Як я зрозумів з чату, то Юлія вже подала запит і залишається очікувати.
*Андрій
Я могу, как клиент, узнать причину такой инициативы от отдела финмониторинга? Ни с того не сего, именно после жалобы на горячую линию. Мы не вносили ни одной копейки в 2024м, вообще не проводили операций в интернете и розничной сети с использованием карт Сенса. Это обычная месть от начальника отделения доступными ему средствами.
оце у вашому випадку найнахабніще.
звісно банк не відповість, але як на мене має провести внутрішню перевірку такої ситуації - а взагалі були хоч формальні підстави для перевірки. бо колір банкнот - то таке, важко щось довести. а от коли начальник відділення може попросити фінмон перевірити незручного клієнта, він же наступного разу може попросити НЕ ПЕРЕВІРЯТИ потрібного клієнта - а як же незалежність фінмону? хоча якщо начальник відділення має контакти з керівництвом - то якось відмажеться.
життя як є. якщо не продадуть вчасно банк, то загублять його.
Плюсую. Именно потому и вынес ситуацию на форум. Не из-за «цвета».
Выходит что Сенс построил систему где с одной стороны якобы принимают на горячей линии жалобы на например обслуживание, каким-то образом затем реагируют… А с другой — того кто осмелился — например заблокирует финмон ( с подачи того на кого жалоба) и как минимум немного поиздевается вопросами типа «А где вы хранили?»