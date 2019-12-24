Ачотакова? "Доносчику первый кнут" - принцип, проверенный временем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:00
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:04
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:16
serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути
*Андрій
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:27
Re: Sense Bank
А еще, посмотрите как интересно Сенс блокирует клиента.
Из приложения напрочь исчезают все текущие и карточные счета. Их (пиктограммы) не видно от слова «совсем». Нет возможности посмотреть историю, выписку.
Остаются видны лишь депозиты, которые не закончились. Уверен что если допустим завтра закончится депозит и средства должны бы были упасть на карту - то депозит просто исчезнет из приложения а карточного как не было так и не появится.
Также в приложении есть страница где подсчитаны все мои сбережения в гривневом эквиваленте. В этом общем счетчике сейчас также отсутствуют деньги с карт ( 0% на скрине) Учтены лишь депозиты ( 100% на скрине).
Додано: Нед 14 січ, 2024 20:37
serg1974 Справа в тому, що це особливість обслуговування таких рахунків. Поки є обмеження від фінмону, то картки не відображаються в Sense SuperApp/My Sense Bank. Як тільки обмеження буде знято, то все має повернутись назад.
*Андрій
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