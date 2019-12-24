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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1093109410951096

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:00

  serg1974 написав:А с другой — того кто осмелился — например заблокирует финмон ( с подачи того на кого жалоба) и как минимум немного поиздевается вопросами типа « А где вы хранили?»

Ачотакова? :roll: "Доносчику первый кнут" - принцип, проверенный временем.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:04

  Sense Bank написав:Думаю, що це просто збіг обставин. Навряд директор відділення міг би щось подібне зробити.

*Андрій



Меня и жену в один день ? :D
Оце так збіг.
А хоть раз за предыдущие 15+ лет обслуживания меня Сенс блокировал ? Ни разу
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:16

serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:27

Re: Sense Bank

А еще, посмотрите как интересно Сенс блокирует клиента.
Из приложения напрочь исчезают все текущие и карточные счета. Их (пиктограммы) не видно от слова «совсем». Нет возможности посмотреть историю, выписку.
Остаются видны лишь депозиты, которые не закончились. Уверен что если допустим завтра закончится депозит и средства должны бы были упасть на карту - то депозит просто исчезнет из приложения а карточного как не было так и не появится.

Также в приложении есть страница где подсчитаны все мои сбережения в гривневом эквиваленте. В этом общем счетчике сейчас также отсутствуют деньги с карт ( 0% на скрине) Учтены лишь депозиты ( 100% на скрине).

https://ibb.co/T0dq0yR
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:37

serg1974 Справа в тому, що це особливість обслуговування таких рахунків. Поки є обмеження від фінмону, то картки не відображаються в Sense SuperApp/My Sense Bank. Як тільки обмеження буде знято, то все має повернутись назад.

*Андрій
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Представник банку
 
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