Sense Bank написав:serg1974 Зі свого боку повністю розумію вас, але такі дані потрібні для розблокування. Як я зрозумів з чату, то Юлія вже подала запит і залишається очікувати.
*Андрій
Я могу, как клиент, узнать причину такой инициативы от отдела финмониторинга? Ни с того не сего, именно после жалобы на горячую линию. Мы не вносили ни одной копейки в 2024м, вообще не проводили операций в интернете и розничной сети с использованием карт Сенса. Это обычная месть от начальника отделения доступными ему средствами.
оце у вашому випадку найнахабніще.
звісно банк не відповість, але як на мене має провести внутрішню перевірку такої ситуації - а взагалі були хоч формальні підстави для перевірки. бо колір банкнот - то таке, важко щось довести. а от коли начальник відділення може попросити фінмон перевірити незручного клієнта, він же наступного разу може попросити НЕ ПЕРЕВІРЯТИ потрібного клієнта - а як же незалежність фінмону? хоча якщо начальник відділення має контакти з керівництвом - то якось відмажеться.
життя як є. якщо не продадуть вчасно банк, то загублять його.
Плюсую. Именно потому и вынес ситуацию на форум. Не из-за «цвета».
Выходит что Сенс построил систему где с одной стороны якобы принимают на горячей линии жалобы на например обслуживание, каким-то образом затем реагируют… А с другой — того кто осмелился — например заблокирует финмон ( с подачи того на кого жалоба) и как минимум немного поиздевается вопросами типа «А где вы хранили?»
А еще, посмотрите как интересно Сенс блокирует клиента. Из приложения напрочь исчезают все текущие и карточные счета. Их (пиктограммы) не видно от слова «совсем». Нет возможности посмотреть историю, выписку. Остаются видны лишь депозиты, которые не закончились. Уверен что если допустим завтра закончится депозит и средства должны бы были упасть на карту - то депозит просто исчезнет из приложения а карточного как не было так и не появится.
Также в приложении есть страница где подсчитаны все мои сбережения в гривневом эквиваленте. В этом общем счетчике сейчас также отсутствуют деньги с карт ( 0% на скрине) Учтены лишь депозиты ( 100% на скрине).
serg1974 Справа в тому, що це особливість обслуговування таких рахунків. Поки є обмеження від фінмону, то картки не відображаються в Sense SuperApp/My Sense Bank. Як тільки обмеження буде знято, то все має повернутись назад.
Sense Bank написав:serg1974 Справа в тому, що це особливість обслуговування таких рахунків. Поки є обмеження від фінмону, то картки не відображаються в Sense SuperApp/My Sense Bank. Як тільки обмеження буде знято, то все має повернутись назад.
*Андрій
Ну це ж неправильно! Обмеження є тільки на видаткові операції. А поповнити рахунки, погасити кредитки зовнішніми переказами клієнт має законне право. Чому ж ви обмежуєте можливість відстежувати залишки та самі реквізити рахунків. А скільки діє таке обмеження? Ну от згідно вимог того ж ПВК/ФТ
Більш заплутаних тарифів по пакетам банківських послуг ніж у цьому банку не зустрічав. Візьмем Пакет послуг White, треба зняти готівку (або поповнити картку (рахунок) іншого банку) - мережа банкоматів у банку ніяка. Перерахування на картку іншого банку - зняло якийсь дивний процент (1,343%). Зняття готівки через банкомати по всьому світу (позначка 8) в межах ліміту (Прим. 3) 20 000 грн за міс -Не тарифікується (позначка 0). Ця позначка 0 трактується як "Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць згідно підпунктів а) та б) п.3.3 тарифів. Чи правильно я розумію, що тарифікується тільки за умов перевищення ліміту?
VASH написав:Більш заплутаних тарифів по пакетам банківських послуг ніж у цьому банку не зустрічав. Візьмем Пакет послуг White, треба зняти готівку (або поповнити картку (рахунок) іншого банку) - мережа банкоматів у банку ніяка. Перерахування на картку іншого банку - зняло якийсь дивний процент (1,343%). Зняття готівки через банкомати по всьому світу (позначка в межах ліміту (Прим. 3) 20 000 грн за міс -Не тарифікується (позначка 0). Ця позначка 0 трактується як "Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць згідно підпунктів а) та б) п.3.3 тарифів. Чи правильно я розумію, що тарифікується тільки за умов перевищення ліміту?
Комісія за переказ складає 1%+5 грн від суми операції, тому і вийшов такий дивний процент 1,343%. Що стосується зняття в банкоматі, то так, комісія буде лише у разі перевишення місячного ліміту, який у випадку картки White складає 20 000 грн
VASH написав:Пакет послуг White, треба зняти готівку (або поповнити картку (рахунок) іншого банку) - мережа банкоматів у банку ніяка. Перерахування на картку іншого банку - зняло якийсь дивний процент (1,343%).
З Вайту виштовхнути в Сенсі буде з коміс 1%+5грн А от витягнути стороннім р2р (Монєю, Райфом або ощАдом, наприклад) буде нашару