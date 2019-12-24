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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1094109510961097>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 19:48

  Shaman написав:
  serg1974 написав:
  Sense Bank написав:serg1974 Зі свого боку повністю розумію вас, але такі дані потрібні для розблокування. Як я зрозумів з чату, то Юлія вже подала запит і залишається очікувати.

*Андрій

Я могу, как клиент, узнать причину такой инициативы от отдела финмониторинга? Ни с того не сего, именно после жалобы на горячую линию.
Мы не вносили ни одной копейки в 2024м, вообще не проводили операций в интернете и розничной сети с использованием карт Сенса. Это обычная месть от начальника отделения доступными ему средствами.

оце у вашому випадку найнахабніще.

звісно банк не відповість, але як на мене має провести внутрішню перевірку такої ситуації - а взагалі були хоч формальні підстави для перевірки. бо колір банкнот - то таке, важко щось довести. а от коли начальник відділення може попросити фінмон перевірити незручного клієнта, він же наступного разу може попросити НЕ ПЕРЕВІРЯТИ потрібного клієнта - а як же незалежність фінмону? хоча якщо начальник відділення має контакти з керівництвом - то якось відмажеться.

життя як є. якщо не продадуть вчасно банк, то загублять його.

Плюсую. Именно потому и вынес ситуацию на форум. Не из-за «цвета».

Выходит что Сенс построил систему где с одной стороны якобы принимают на горячей линии жалобы на например обслуживание, каким-то образом затем реагируют…
А с другой — того кто осмелился — например заблокирует финмон ( с подачи того на кого жалоба) и как минимум немного поиздевается вопросами типа «А где вы хранили?»
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:00

  serg1974 написав:А с другой — того кто осмелился — например заблокирует финмон ( с подачи того на кого жалоба) и как минимум немного поиздевается вопросами типа « А где вы хранили?»

Ачотакова? :roll: "Доносчику первый кнут" - принцип, проверенный временем.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:04

  Sense Bank написав:Думаю, що це просто збіг обставин. Навряд директор відділення міг би щось подібне зробити.

*Андрій



Меня и жену в один день ? :D
Оце так збіг.
А хоть раз за предыдущие 15+ лет обслуживания меня Сенс блокировал ? Ни разу
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:16

serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:27

Re: Sense Bank

А еще, посмотрите как интересно Сенс блокирует клиента.
Из приложения напрочь исчезают все текущие и карточные счета. Их (пиктограммы) не видно от слова «совсем». Нет возможности посмотреть историю, выписку.
Остаются видны лишь депозиты, которые не закончились. Уверен что если допустим завтра закончится депозит и средства должны бы были упасть на карту - то депозит просто исчезнет из приложения а карточного как не было так и не появится.

Также в приложении есть страница где подсчитаны все мои сбережения в гривневом эквиваленте. В этом общем счетчике сейчас также отсутствуют деньги с карт ( 0% на скрине) Учтены лишь депозиты ( 100% на скрине).

https://ibb.co/T0dq0yR
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:37

serg1974 Справа в тому, що це особливість обслуговування таких рахунків. Поки є обмеження від фінмону, то картки не відображаються в Sense SuperApp/My Sense Bank. Як тільки обмеження буде знято, то все має повернутись назад.

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:27

  Sense Bank написав:serg1974 Справа в тому, що це особливість обслуговування таких рахунків. Поки є обмеження від фінмону, то картки не відображаються в Sense SuperApp/My Sense Bank. Як тільки обмеження буде знято, то все має повернутись назад.

*Андрій

Ну це ж неправильно!
Обмеження є тільки на видаткові операції.
А поповнити рахунки, погасити кредитки зовнішніми переказами клієнт має законне право.
Чому ж ви обмежуєте можливість відстежувати залишки та самі реквізити рахунків.
А скільки діє таке обмеження? Ну от згідно вимог того ж ПВК/ФТ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 13:24

Re: Sense Bank

Більш заплутаних тарифів по пакетам банківських послуг ніж у цьому банку не зустрічав. Візьмем Пакет послуг White, треба зняти готівку (або поповнити картку (рахунок) іншого банку) - мережа банкоматів у банку ніяка.
Перерахування на картку іншого банку - зняло якийсь дивний процент (1,343%).
Зняття готівки через банкомати по всьому світу (позначка 8) в межах ліміту (Прим. 3) 20 000 грн за міс -Не тарифікується (позначка 0). Ця позначка 0 трактується як "Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць згідно підпунктів а) та б) п.3.3 тарифів. Чи правильно я розумію, що тарифікується тільки за умов перевищення ліміту?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 14:32

  VASH написав:Більш заплутаних тарифів по пакетам банківських послуг ніж у цьому банку не зустрічав. Візьмем Пакет послуг White, треба зняти готівку (або поповнити картку (рахунок) іншого банку) - мережа банкоматів у банку ніяка.
Перерахування на картку іншого банку - зняло якийсь дивний процент (1,343%).
Зняття готівки через банкомати по всьому світу (позначка 8) в межах ліміту (Прим. 3) 20 000 грн за міс -Не тарифікується (позначка 0). Ця позначка 0 трактується як "Комісія за наданні банківських послуг вказаних у цьому розділі Тарифів окремо не тарифікується, оскільки вартість цих послуг включена до вартості тарифу за зняття готівки через установи інших банків; через банкомати банків України та закордоном у разі перевищення ліміту по зняттю готівки за місяць згідно підпунктів а) та б) п.3.3 тарифів. Чи правильно я розумію, що тарифікується тільки за умов перевищення ліміту?


Комісія за переказ складає 1%+5 грн від суми операції, тому і вийшов такий дивний процент 1,343%. Що стосується зняття в банкоматі, то так, комісія буде лише у разі перевишення місячного ліміту, який у випадку картки White складає 20 000 грн

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 14:35

Re: Sense Bank

  VASH написав:Пакет послуг White, треба зняти готівку (або поповнити картку (рахунок) іншого банку) - мережа банкоматів у банку ніяка.
Перерахування на картку іншого банку - зняло якийсь дивний процент (1,343%).

З Вайту виштовхнути в Сенсі буде з коміс 1%+5грн
А от витягнути стороннім р2р (Монєю, Райфом або ощАдом, наприклад) буде нашару
Amethyst
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