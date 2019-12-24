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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1094109510961097

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 93
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
11
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
23
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:11

  Amethyst написав:З Вайту
витягнути стороннім р2р (Монєю, Райфом або ощАдом, наприклад) буде нашару
а щас какой сенин лимит на 1 операцию вытягивания сторонним сервисом :?:
flysoulfly
 
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Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:21

Sense Bank,
А что с актуализацией данных клиента. Можно сделать как в ПриватБанке отметку на год если в паспорте не вклеено фото на 25/45 лет ? Паспорт остается действительным сейчас, во время ВП.
vladimir07
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 30.01.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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  #<1 ... 1094109510961097
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