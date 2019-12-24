а щас какой сенин лимит на 1 операцию вытягивания сторонним сервисом
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2024 15:11
Додано: Пон 15 січ, 2024 15:21
Sense Bank,
А что с актуализацией данных клиента. Можно сделать как в ПриватБанке отметку на год если в паспорте не вклеено фото на 25/45 лет ? Паспорт остается действительным сейчас, во время ВП.
|