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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2024 15:11
Amethyst написав:
З Вайту
витягнути стороннім р2р (Монєю, Райфом або ощАдом, наприклад) буде нашару
а щас какой сенин лимит на 1 операцию вытягивания сторонним сервисом
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:21
Sense Bank,
А что с актуализацией данных клиента. Можно сделать как в ПриватБанке отметку на год если в паспорте не вклеено фото на 25/45 лет ? Паспорт остается действительным сейчас, во время ВП.
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vladimir07
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:34
Amethyst написав: VASH написав:
Пакет послуг White, треба зняти готівку (або поповнити картку (рахунок) іншого банку) - мережа банкоматів у банку ніяка.
Перерахування на картку іншого банку - зняло якийсь дивний процент (1,343%).
З Вайту виштовхнути в Сенсі буде з коміс 1%+5грн
А от витягнути стороннім р2р (Монєю, Райфом або ощАдом, наприклад) буде нашару
Дякую, корисно (+1). А якщо тягнути р2р з ПУМБа або Акорда?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:45
vladimir07 написав:
А что с актуализацией данных клиента. Можно сделать как в ПриватБанке отметку на год если в паспорте не вклеено фото на 25/45 лет ? Паспорт остается действительным сейчас, во время ВП.
Вітаю, дійсно, ви можете не вклеювати нової фотографії, коли виповнюється 25/45 років згідно Постанови.
Проте не оновивши дані, банк не зможе вам надавати всі види послуг. Наприклад, по кредитним продуктам банк сам має право визначати, кого кредитувати, згідно з внутрішніми правилами. В цьому праві ми спираємося на ст.10, п.2 ЗУ "Про споживче кредитування".
Але якщо не вклеювати нові фотографії, то банк не буде обмежувати рахунки чи закривати їх.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Пон 15 січ, 2024 15:52
Sense Bank написав:
Вітаю, дійсно, ви можете не вклеювати нової фотографії, коли виповнюється 25/45 років згідно Постанови.
Проте не оновивши дані, банк не зможе вам надавати всі види послуг. Наприклад, по кредитним продуктам банк сам має право визначати, кого кредитувати, згідно з внутрішніми правилами. В цьому праві ми спираємося на ст.10, п.2 ЗУ "Про споживче кредитування".
Але якщо не вклеювати нові фотографії, то банк не буде обмежувати рахунки чи закривати їх.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Я повторю, в Привате в такой ситуации прямо сейчас ставят отметку актуализации на год. И операции снятия средств в кассе доступны. Сенс такой же госбанк. Не выдавать кредит - согласен, но почему нельзя забрать средства от закончившегося депозита ?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:26
Sense Bank написав:
Проте не оновивши дані, банк не зможе вам надавати всі види послуг. Наприклад, по кредитним продуктам банк сам має право визначати, кого кредитувати, згідно з внутрішніми правилами. В цьому праві ми спираємося на ст.10, п.2 ЗУ "Про споживче кредитування".
Так ви ітак особисто мене не кредитуєте.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:28
vladimir07 написав:
но почему нельзя забрать средства от закончившегося депозита ?
А шо, вони й зняття коштів блокують?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:54
vladimir07 написав:
но почему нельзя забрать средства от закончившегося депозита ?
А у вас виникла подібна ситуація, підкажіть, будь ласка?
Бо банк під час надання банківських або інших фінансових послуг/встановлення ділових відносин може приймати від вас документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, якщо у вас немає іншого документа, що посвідчує особу.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Пон 15 січ, 2024 16:56
Water написав: vladimir07 написав:
но почему нельзя забрать средства от закончившегося депозита ?
А шо, вони й зняття коштів блокують?
В отделении сказали, правда неуверенным тоном, что смогут в качестве исключения 1 раз выдать в кассе. При этом не уточняли выдадут ли, если в несколько приемов придется забирать валюту. Гривну то можно снять в банкомате, а если валюту - см. выше .
Ну а в superapp не дает оформить депозит, требуется актуализация.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 17:01
Sense Bank написав:
А у вас виникла подібна ситуація, підкажіть, будь ласка?
Бо банк під час надання банківських або інших фінансових послуг/встановлення ділових відносин може приймати від вас документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, якщо у вас немає іншого документа, що посвідчує особу.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Пока нет необходимости снимать валюту, но на уточняющий вопрос выдадут ли экономист сказал, что 1 раз в качестве исключения
могут. Правда без уточнения, что будет если несколько раз придется прийти и забирать в пределах эквивалента 100тыс. грн.
А то что нет возможности переоформить через приложение депозит на новый срок - факт, выдается окно с требованием актуализации. Тупик...
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vladimir07
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