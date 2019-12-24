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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1095109610971098>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:11

  Amethyst написав:З Вайту
витягнути стороннім р2р (Монєю, Райфом або ощАдом, наприклад) буде нашару
а щас какой сенин лимит на 1 операцию вытягивания сторонним сервисом :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:21

Sense Bank,
А что с актуализацией данных клиента. Можно сделать как в ПриватБанке отметку на год если в паспорте не вклеено фото на 25/45 лет ? Паспорт остается действительным сейчас, во время ВП.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:34

  Amethyst написав:
  VASH написав:Пакет послуг White, треба зняти готівку (або поповнити картку (рахунок) іншого банку) - мережа банкоматів у банку ніяка.
Перерахування на картку іншого банку - зняло якийсь дивний процент (1,343%).

З Вайту виштовхнути в Сенсі буде з коміс 1%+5грн
А от витягнути стороннім р2р (Монєю, Райфом або ощАдом, наприклад) буде нашару


Дякую, корисно (+1). А якщо тягнути р2р з ПУМБа або Акорда?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:45

Re: Sense Bank

  vladimir07 написав:А что с актуализацией данных клиента. Можно сделать как в ПриватБанке отметку на год если в паспорте не вклеено фото на 25/45 лет ? Паспорт остается действительным сейчас, во время ВП.

Вітаю, дійсно, ви можете не вклеювати нової фотографії, коли виповнюється 25/45 років згідно Постанови.
Проте не оновивши дані, банк не зможе вам надавати всі види послуг. Наприклад, по кредитним продуктам банк сам має право визначати, кого кредитувати, згідно з внутрішніми правилами. В цьому праві ми спираємося на ст.10, п.2 ЗУ "Про споживче кредитування".
Але якщо не вклеювати нові фотографії, то банк не буде обмежувати рахунки чи закривати їх.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 15:52

  Sense Bank написав:Вітаю, дійсно, ви можете не вклеювати нової фотографії, коли виповнюється 25/45 років згідно Постанови.
Проте не оновивши дані, банк не зможе вам надавати всі види послуг. Наприклад, по кредитним продуктам банк сам має право визначати, кого кредитувати, згідно з внутрішніми правилами. В цьому праві ми спираємося на ст.10, п.2 ЗУ "Про споживче кредитування".
Але якщо не вклеювати нові фотографії, то банк не буде обмежувати рахунки чи закривати їх.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Я повторю, в Привате в такой ситуации прямо сейчас ставят отметку актуализации на год. И операции снятия средств в кассе доступны. Сенс такой же госбанк. Не выдавать кредит - согласен, но почему нельзя забрать средства от закончившегося депозита ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:26

  Sense Bank написав:Проте не оновивши дані, банк не зможе вам надавати всі види послуг. Наприклад, по кредитним продуктам банк сам має право визначати, кого кредитувати, згідно з внутрішніми правилами. В цьому праві ми спираємося на ст.10, п.2 ЗУ "Про споживче кредитування".

Так ви ітак особисто мене не кредитуєте.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:28

  vladimir07 написав:но почему нельзя забрать средства от закончившегося депозита ?

А шо, вони й зняття коштів блокують?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:54

Re: Sense Bank

  vladimir07 написав:но почему нельзя забрать средства от закончившегося депозита ?

А у вас виникла подібна ситуація, підкажіть, будь ласка?
Бо банк під час надання банківських або інших фінансових послуг/встановлення ділових відносин може приймати від вас документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, якщо у вас немає іншого документа, що посвідчує особу.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 16:56

  Water написав:
  vladimir07 написав:но почему нельзя забрать средства от закончившегося депозита ?

А шо, вони й зняття коштів блокують?


В отделении сказали, правда неуверенным тоном, что смогут в качестве исключения 1 раз выдать в кассе. При этом не уточняли выдадут ли, если в несколько приемов придется забирать валюту. Гривну то можно снять в банкомате, а если валюту - см. выше .
Ну а в superapp не дает оформить депозит, требуется актуализация.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:01

  Sense Bank написав:А у вас виникла подібна ситуація, підкажіть, будь ласка?
Бо банк під час надання банківських або інших фінансових послуг/встановлення ділових відносин може приймати від вас документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, якщо у вас немає іншого документа, що посвідчує особу.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Пока нет необходимости снимать валюту, но на уточняющий вопрос выдадут ли экономист сказал, что 1 раз в качестве исключения могут. Правда без уточнения, что будет если несколько раз придется прийти и забирать в пределах эквивалента 100тыс. грн.
А то что нет возможности переоформить через приложение депозит на новый срок - факт, выдается окно с требованием актуализации. Тупик...
vladimir07
 
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