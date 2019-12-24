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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1095109610971098

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:48

  Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути

*Андрій

Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?
serg1974
 
Повідомлень: 751
З нами з: 27.10.10
Подякував: 41 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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  #<1 ... 1095109610971098
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