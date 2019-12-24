Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:48
Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?
Додано: Пон 15 січ, 2024 19:07
Re: Sense Bank
Банк не закриває рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг, в тому випадку і оформлення нового депозиту із-за неактуалізованих даних
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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