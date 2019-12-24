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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 січ, 2024 17:48
Sense Bank написав:serg1974
Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути
*Андрій
Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?
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Додано: Пон 15 січ, 2024 19:07
vladimir07 написав:
Пока нет необходимости снимать валюту, но на уточняющий вопрос выдадут ли экономист сказал, что 1 раз в качестве исключения могут. Правда без уточнения, что будет если несколько раз придется прийти и забирать в пределах эквивалента 100тыс. грн.
А то что нет возможности переоформить через приложение депозит на новый срок - факт, выдается окно с требованием актуализации. Тупик...
Банк не закриває рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг, в тому випадку і оформлення нового депозиту із-за неактуалізованих даних
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:50
serg1974 написав:
Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?
Добрий вечір, переглянув інформацію, ще відповіді не було. Як буде, ми обов'язково вам відпишимося!
Розгляд займає декілька робочих днів.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 22:48
serg1974 написав: Sense Bank написав:serg1974
Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути
*Андрій
Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?
А вы до сих пор не поняли, что у финмона НЕТ регламента?
Он может всю эту кашу варить и 2 дня и 30 и 60 !!
А чем закончился суд з финмоном Мони, Справа № 754/6034/22?
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