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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1095109610971098

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:48

  Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути

*Андрій

Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:07

Re: Sense Bank

  vladimir07 написав:Пока нет необходимости снимать валюту, но на уточняющий вопрос выдадут ли экономист сказал, что 1 раз в качестве исключения могут. Правда без уточнения, что будет если несколько раз придется прийти и забирать в пределах эквивалента 100тыс. грн.
А то что нет возможности переоформить через приложение депозит на новый срок - факт, выдается окно с требованием актуализации. Тупик...

Банк не закриває рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг, в тому випадку і оформлення нового депозиту із-за неактуалізованих даних :(

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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:50

Re: Sense Bank

  serg1974 написав:Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?

Добрий вечір, переглянув інформацію, ще відповіді не було. Як буде, ми обов'язково вам відпишимося!
Розгляд займає декілька робочих днів.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12309
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:48

  serg1974 написав:
  Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути

*Андрій

Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?

А вы до сих пор не поняли, что у финмона НЕТ регламента?
Он может всю эту кашу варить и 2 дня и 30 и 60 !!
А чем закончился суд з финмоном Мони, Справа № 754/6034/22?
Amethyst
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