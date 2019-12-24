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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1095109610971098

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 17:48

  Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути

*Андрій

Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:07

Re: Sense Bank

  vladimir07 написав:Пока нет необходимости снимать валюту, но на уточняющий вопрос выдадут ли экономист сказал, что 1 раз в качестве исключения могут. Правда без уточнения, что будет если несколько раз придется прийти и забирать в пределах эквивалента 100тыс. грн.
А то что нет возможности переоформить через приложение депозит на новый срок - факт, выдается окно с требованием актуализации. Тупик...

Банк не закриває рахунки, але може обмежити надання вам банківських послуг, в тому випадку і оформлення нового депозиту із-за неактуалізованих даних :(

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:50

Re: Sense Bank

  serg1974 написав:Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?

Добрий вечір, переглянув інформацію, ще відповіді не було. Як буде, ми обов'язково вам відпишимося!
Розгляд займає декілька робочих днів.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:48

  serg1974 написав:
  Sense Bank написав:serg1974 Розумію, що це виглядає дуже підозріло, що вас із дружиною заблокували в один день, але все може бути

*Андрій

Лорды и джентельмены, больше суток ( без учета выходных) прошло с момента как предоставил все выписки и источники — реакции со стороны банка нет. Неспешное рассмотрение - это отдельное наказание в Сенсе ?

А вы до сих пор не поняли, что у финмона НЕТ регламента?
Он может всю эту кашу варить и 2 дня и 30 и 60 !!
А чем закончился суд з финмоном Мони, Справа № 754/6034/22?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:06

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:А чем закончился суд з финмоном Мони, Справа № 754/6034/22?


Апеляційний суд скасував рішення, а касаційну скаргу завернули бо адвокат не впорався із правильним поданням документів...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:18

  DmitryZP написав:
  Amethyst написав:А чем закончился суд з финмоном Мони, Справа № 754/6034/22?


Апеляційний суд скасував рішення, а касаційну скаргу завернули бо адвокат не впорався із правильним поданням документів...

Тюю, слабаки.
Ну ничоо, через год ждемс аппеляции по делу serg1974 vs Алка, с начисленными 3% в день за залоченные гроши. А там еще посмотрим хто коХо 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:24

Amethyst немного не мой случай…


«здійснивши 11.05.2021 року поповнення свого банківського рахунку через касу АТ «А-Банк» на суму 117 000 грн. після чого одразу здійснивши одинадцять банківських операцій з перерахування грошових коштів зі свого рахунку іншим фізичним особам на загальну суму 117 032,46 грн. На наступний день, 12.05.2021 р. позивач здійснив поповнення свого рахунку на суму 210 000 грн. та одразу здійснив вісім банківських операцій з перерахування грошових коштів зі свого рахунку іншим фізичним особам на загальну суму 70 784,10 грн. Цього ж дня, позивач здійснив чергове, третє поповнення свого банківського рахунку за 2-й день користування рахунком через касу АТ «А-Банк» на суму 1 107 600 грн., зарахування яких було призупинено банком 12.05.2021 р. на підставі п. 4.3.12 Глави 4, розділу І Умов і правил, п. 14 Розділу VІ, п. 1 розділу Х постанови НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів». А вищевказані грошові кошти позивача в розмірі 1 107 600 грн. у відповідності п.п. 4.3.12.1. п. 4.3.12 Глави 4 розділу І Умов і правил почали обліковуватись (зберігатись) на транзитному рахунку банку до дня завершення документальної перевірки банком джерел походження коштів. Причиною призупинення банком зарахування грошових коштів позивача було те, що в результаті моніторингу банком операцій позивача з дня відкриття свого банківського рахунку у банку виникла підозра, що сукупність операцій позивача із зарахування коштів на поточний рахунок носять нетиповий характер, а саме: після відкриття рахунку (11.05.2021 р.) до призупинення зарахування коштів банком (12.05.2021 р.) позивач здійснив в загальній кількості 19-ть транзакцій з перерахування грошових коштів іншим фізичним особам на загальну суму 187 816,56 грн., у клієнта були відсутні будь-які інші реальні банківські операції господарсько-побутового та/або споживчого характеру та/або будь-якого іншого характеру, протягом 2-х днів з дня відкриття рахунку позивач здійснив його поповнення готівковими коштами через касу АТ «А-Банк» тричі на загальну суму 1 434 600 грн., хоча в Анкеті-заяві позивач зазначив, що його середній дохід в місяць складає близько 70 000 грн. Отже, у звязку із вищевикладеним, банк здійснив призупинення операцій позивача з поповнення його банківського рахунку на суму 1 107 600 грн. та одразу направив позивачу запит щодо зясування суті та мети операцій та/або документального підтвердження джерел походження коштів.»

Далее клиент не предоставил подтверждение, и через месяц получил свои деньги. Судится за пеню
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:32

Re: Sense Bank

Волков бояться — в лес (банки) не ходить.
serg1974
 
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