Додано: Вів 16 січ, 2024 00:24

Amethyst немного не мой случай…





«здійснивши 11.05.2021 року поповнення свого банківського рахунку через касу АТ «А-Банк» на суму 117 000 грн. після чого одразу здійснивши одинадцять банківських операцій з перерахування грошових коштів зі свого рахунку іншим фізичним особам на загальну суму 117 032,46 грн. На наступний день, 12.05.2021 р. позивач здійснив поповнення свого рахунку на суму 210 000 грн. та одразу здійснив вісім банківських операцій з перерахування грошових коштів зі свого рахунку іншим фізичним особам на загальну суму 70 784,10 грн. Цього ж дня, позивач здійснив чергове, третє поповнення свого банківського рахунку за 2-й день користування рахунком через касу АТ «А-Банк» на суму 1 107 600 грн., зарахування яких було призупинено банком 12.05.2021 р. на підставі п. 4.3.12 Глави 4, розділу І Умов і правил, п. 14 Розділу VІ, п. 1 розділу Х постанови НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів». А вищевказані грошові кошти позивача в розмірі 1 107 600 грн. у відповідності п.п. 4.3.12.1. п. 4.3.12 Глави 4 розділу І Умов і правил почали обліковуватись (зберігатись) на транзитному рахунку банку до дня завершення документальної перевірки банком джерел походження коштів. Причиною призупинення банком зарахування грошових коштів позивача було те, що в результаті моніторингу банком операцій позивача з дня відкриття свого банківського рахунку у банку виникла підозра, що сукупність операцій позивача із зарахування коштів на поточний рахунок носять нетиповий характер, а саме: після відкриття рахунку (11.05.2021 р.) до призупинення зарахування коштів банком (12.05.2021 р.) позивач здійснив в загальній кількості 19-ть транзакцій з перерахування грошових коштів іншим фізичним особам на загальну суму 187 816,56 грн., у клієнта були відсутні будь-які інші реальні банківські операції господарсько-побутового та/або споживчого характеру та/або будь-якого іншого характеру, протягом 2-х днів з дня відкриття рахунку позивач здійснив його поповнення готівковими коштами через касу АТ «А-Банк» тричі на загальну суму 1 434 600 грн., хоча в Анкеті-заяві позивач зазначив, що його середній дохід в місяць складає близько 70 000 грн. Отже, у звязку із вищевикладеним, банк здійснив призупинення операцій позивача з поповнення його банківського рахунку на суму 1 107 600 грн. та одразу направив позивачу запит щодо зясування суті та мети операцій та/або документального підтвердження джерел походження коштів.»



Далее клиент не предоставил подтверждение, и через месяц получил свои деньги. Судится за пеню