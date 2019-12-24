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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 січ, 2024 11:17
serg1974 написав:
немного не мой случай…
Ваш ваш, вы пока номера статей выписывайте из Постановы, изучайте подход аппеляции, ищите толкового юриста или даже адвоката. Пригодится
ПС. Этот случай подробно обжевали на ветке Мони. Действительно доказательные док-ты у этого вьетнамца чуток прихрамывают (расписка о получении в долг), но вам важен сам безалаберный процесс работы финмона. Изучайте
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Amethyst
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Додано: Вів 16 січ, 2024 12:44
В чем безалаберный? В апелляции отлично все описано, в договоре прописаны условия мониторинга и сроки определены.
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yriksotnikov
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Додано: Вів 16 січ, 2024 12:52
Amethyst написав: DmitryZP написав: Amethyst написав:
А чем закончился суд з финмоном Мони, Справа № 754/6034/22?
Апеляційний суд скасував рішення, а касаційну скаргу завернули бо адвокат не впорався із правильним поданням документів...
Тюю, слабаки.
Ну ничоо, через год ждемс аппеляции по делу serg1974
vs Алка, с начисленными 3% в день за залоченные гроши. А там еще посмотрим хто коХо
Между прочим кейс serg1974
на первый взгляд выглядит более перспективым (не 5% а 25%) 😁. Потому что блокнули счёт, то есть заморозили деньги а не операцию, и потому что операций не было, то есть типа за старые "грехи" якобы блокнули.
Много неопределенности) непонятно чем алка мотивирует свои действия, да и надо почитать какие они в условиях полномочия оставили) может у них как у мони можно 60 дней морозить 😄
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yriksotnikov
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