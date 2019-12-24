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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1096109710981099

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 11:17

Re: Sense Bank

  serg1974 написав:немного не мой случай…
Ваш ваш, вы пока номера статей выписывайте из Постановы, изучайте подход аппеляции, ищите толкового юриста или даже адвоката. Пригодится :mrgreen:

ПС. Этот случай подробно обжевали на ветке Мони. Действительно доказательные док-ты у этого вьетнамца чуток прихрамывают (расписка о получении в долг), но вам важен сам безалаберный процесс работы финмона. Изучайте
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:44

Re: Sense Bank

В чем безалаберный? В апелляции отлично все описано, в договоре прописаны условия мониторинга и сроки определены.
yriksotnikov
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:52

  Amethyst написав:
  DmitryZP написав:
  Amethyst написав:А чем закончился суд з финмоном Мони, Справа № 754/6034/22?


Апеляційний суд скасував рішення, а касаційну скаргу завернули бо адвокат не впорався із правильним поданням документів...

Тюю, слабаки.
Ну ничоо, через год ждемс аппеляции по делу serg1974 vs Алка, с начисленными 3% в день за залоченные гроши. А там еще посмотрим хто коХо 8)



Между прочим кейс serg1974 на первый взгляд выглядит более перспективым (не 5% а 25%) 😁. Потому что блокнули счёт, то есть заморозили деньги а не операцию, и потому что операций не было, то есть типа за старые "грехи" якобы блокнули.
Много неопределенности) непонятно чем алка мотивирует свои действия, да и надо почитать какие они в условиях полномочия оставили) может у них как у мони можно 60 дней морозить 😄
yriksotnikov
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