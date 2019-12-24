Ваш ваш, вы пока номера статей выписывайте из Постановы, изучайте подход аппеляции, ищите толкового юриста или даже адвоката. Пригодится
ПС. Этот случай подробно обжевали на ветке Мони. Действительно доказательные док-ты у этого вьетнамца чуток прихрамывают (расписка о получении в долг), но вам важен сам безалаберный процесс работы финмона. Изучайте
Amethyst написав:А чем закончился суд з финмоном Мони, Справа № 754/6034/22?
Апеляційний суд скасував рішення, а касаційну скаргу завернули бо адвокат не впорався із правильним поданням документів...
Тюю, слабаки. Ну ничоо, через год ждемс аппеляции по делу serg1974 vs Алка, с начисленными 3% в день за залоченные гроши. А там еще посмотрим хто коХо
Между прочим кейс serg1974 на первый взгляд выглядит более перспективым (не 5% а 25%) 😁. Потому что блокнули счёт, то есть заморозили деньги а не операцию, и потому что операций не было, то есть типа за старые "грехи" якобы блокнули. Много неопределенности) непонятно чем алка мотивирует свои действия, да и надо почитать какие они в условиях полномочия оставили) может у них как у мони можно 60 дней морозить 😄
Повернення касаційної скарги, за загальним правилом, не перешкоджає повторному зверненню із касаційною скаргою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для її повернення. Керуючись статтею 393 ЦПК України Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги Докладніше: https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_prots ... ja-393.htm 4. Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом також, якщо:
1) касаційна скарга подана особою, яка не має процесуальної дієздатності, не підписана, підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено; Докладніше: https://kodeksy.com.ua/tsivil_nij_prots ... ja-393.htm Касаційну скаргу представника ОСОБА_1 - адвоката Бондарчука Віталія Олександровича на постанову Київського апеляційного суду від 14 листопада 2023 року у цивільній справі за позовом Нгуєн Ту Фионг до акціонерного товариства «Універсал Банк» про стягнення коштів - повернути заявнику.
Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:
1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер;
4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.
На підтвердження своїх повноважень на представництво інтересів Нгуєн Ту Фионг у суді касаційної інстанції адвокатом Бондарчуком В. О. до касаційної скарги додано копію ордеру від 20 січня 2022 року серія АА №1177168.
Текст вказаного ордеру не містить всіх обов`язкових реквізитів, передбачених змістом пункту 12 Положення. Зокрема, ордер не містить підпису адвоката Бондарчука В. О. у відповідній графі.
З урахуванням змісту пунктів 11, 12 Положення, ордер, доданий адвокатом Бондарчуком В. О. до касаційної скарги не є належним та достатнім підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта, зокрема на звернення до Верховного Суду з касаційною скаргою на судове рішення у цій справі.