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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 січ, 2024 16:47
serg1974 написав:Sense Bank
Я могу, как клиент которому заблокировали счет, который я не пополнял и ничего не снимал более двух недель перед блокировкой, узнать причину блока карт и счетов ?
потрібно було в перший день надати письмову скаргу і реєструвати у відділенні.
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Додано: Вів 16 січ, 2024 16:51
Amethyst написав: serg1974 написав:
немного не мой случай…
Ваш ваш, вы пока номера статей выписывайте из Постановы, изучайте подход аппеляции, ищите толкового юриста или даже адвоката. Пригодится
ПС. Этот случай подробно обжевали на ветке Мони. Действительно доказательные док-ты у этого вьетнамца чуток прихрамывают (расписка о получении в долг), но вам важен сам безалаберный процесс работы финмона. Изучайте
як написано вєтнамець - зробив поповнення готівкою картки іншого банку після чого робив переказ інший особі. В банках з метою протидії легалізації доходів оцінюють кожного клієнта. За два дні кредит довіри був вичерпан. В Сенсбанк є доводи позивача (Клієнта) , сам банк точніше представник не коментує (банківська таємниця).
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sens
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- Повідомлень: 15410
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 850 раз.
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1
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