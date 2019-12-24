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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1097109810991100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:47

  serg1974 написав:Sense Bank

Я могу, как клиент которому заблокировали счет, который я не пополнял и ничего не снимал более двух недель перед блокировкой, узнать причину блока карт и счетов ?
потрібно було в перший день надати письмову скаргу і реєструвати у відділенні.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:51

  Amethyst написав:
  serg1974 написав:немного не мой случай…
Ваш ваш, вы пока номера статей выписывайте из Постановы, изучайте подход аппеляции, ищите толкового юриста или даже адвоката. Пригодится :mrgreen:

ПС. Этот случай подробно обжевали на ветке Мони. Действительно доказательные док-ты у этого вьетнамца чуток прихрамывают (расписка о получении в долг), но вам важен сам безалаберный процесс работы финмона. Изучайте
як написано вєтнамець - зробив поповнення готівкою картки іншого банку після чого робив переказ інший особі. В банках з метою протидії легалізації доходів оцінюють кожного клієнта. За два дні кредит довіри був вичерпан. В Сенсбанк є доводи позивача (Клієнта) , сам банк точніше представник не коментує (банківська таємниця).
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:59

  sens написав:
  serg1974 написав:Sense Bank

Я могу, как клиент которому заблокировали счет, который я не пополнял и ничего не снимал более двух недель перед блокировкой, узнать причину блока карт и счетов ?
потрібно було в перший день надати письмову скаргу і реєструвати у відділенні.

Именно скаргу или запрос о причине блокировки?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:23

  yriksotnikov написав:Между прочим кейс serg1974 на первый взгляд выглядит более перспективым (не 5% а 25%) 😁. Потому что блокнули счёт, то есть заморозили деньги а не операцию, и потому что операций не было, то есть типа за старые "грехи" якобы блокнули.
Много неопределенности) непонятно чем алка мотивирует свои действия, да и надо почитать какие они в условиях полномочия оставили) может у них как у мони можно 60 дней морозить 😄


Банки повинні контролювати клієнтів не лише ж при операціях по його рахунках.
Можливо скарга спрацювала тригером на перевірку.
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