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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1097109810991100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 94
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
12
2- Погане. Некомпетентне.
7%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
23
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:47

  serg1974 написав:Sense Bank

Я могу, как клиент которому заблокировали счет, который я не пополнял и ничего не снимал более двух недель перед блокировкой, узнать причину блока карт и счетов ?
потрібно було в перший день надати письмову скаргу і реєструвати у відділенні.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 16:51

  Amethyst написав:
  serg1974 написав:немного не мой случай…
Ваш ваш, вы пока номера статей выписывайте из Постановы, изучайте подход аппеляции, ищите толкового юриста или даже адвоката. Пригодится :mrgreen:

ПС. Этот случай подробно обжевали на ветке Мони. Действительно доказательные док-ты у этого вьетнамца чуток прихрамывают (расписка о получении в долг), но вам важен сам безалаберный процесс работы финмона. Изучайте
як написано вєтнамець - зробив поповнення готівкою картки іншого банку після чого робив переказ інший особі. В банках з метою протидії легалізації доходів оцінюють кожного клієнта. За два дні кредит довіри був вичерпан. В Сенсбанк є доводи позивача (Клієнта) , сам банк точніше представник не коментує (банківська таємниця).
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:59

  sens написав:
  serg1974 написав:Sense Bank

Я могу, как клиент которому заблокировали счет, который я не пополнял и ничего не снимал более двух недель перед блокировкой, узнать причину блока карт и счетов ?
потрібно було в перший день надати письмову скаргу і реєструвати у відділенні.

Именно скаргу или запрос о причине блокировки?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:23

  yriksotnikov написав:Между прочим кейс serg1974 на первый взгляд выглядит более перспективым (не 5% а 25%) 😁. Потому что блокнули счёт, то есть заморозили деньги а не операцию, и потому что операций не было, то есть типа за старые "грехи" якобы блокнули.
Много неопределенности) непонятно чем алка мотивирует свои действия, да и надо почитать какие они в условиях полномочия оставили) может у них как у мони можно 60 дней морозить 😄


Банки повинні контролювати клієнтів не лише ж при операціях по його рахунках.
Можливо скарга спрацювала тригером на перевірку.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 18:51

  serg1974 написав:
  sens написав:
  serg1974 написав:Sense Bank

Я могу, как клиент которому заблокировали счет, который я не пополнял и ничего не снимал более двух недель перед блокировкой, узнать причину блока карт и счетов ?
потрібно було в перший день надати письмову скаргу і реєструвати у відділенні.

Именно скаргу или запрос о причине блокировки?

Запит на кого , з якою метою? Для наступних дій, якщо буде потреба і банк не змінить підхід до обслуговування, необхідно отримати письмову відповідь на скаргу,де вказано причину і мету блокування,норми Закону на яку спирається сторона банку при виконанні обмеження по рахунках та операції по рахунку.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:02

  Vatsyk написав:
  serg1974 написав: Сенс построил систему где с одной стороны якобы принимают на горячей линии жалобы на например обслуживание, каким-то образом затем реагируют…
А с другой — того кто осмелился — например заблокирует финмон ( с подачи того на кого жалоба) и как минимум немного поиздевается
Опаньки!
Теперь к просьбам, которые приходят на телефон, "оценить качество обслуживание в отделении" нужно относиться осторожно?
Выставленная оценка 2 (двойка) будет приравнена к ЖАЛОБЕ и дальше банк реагирует как в вашем случае
будет :twisted:
льогко
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 19:37

  nord написав:
  WallNutPen написав:
  serg1974 написав:ukr0014959
По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.

Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать - берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу :(. В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками

Прямо так и сказала?
ничего же экстраординарного.
Да, я с лета сам именно примерно такое слышал несколько раз в нескольких банках, и от начальников, и от неначальников, и от персменеджера Сенса в том числе. Про выдачу конвертационных долларовых депозитов мотлохом и стар'йом, которое поставляют валютчики, забирающие новые синие.
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