WallNutPen написав:

serg1974 написав: ukr0014959

По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех. По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.

берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу

Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать -. В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками