Ваш ваш, вы пока номера статей выписывайте из Постановы, изучайте подход аппеляции, ищите толкового юриста или даже адвоката. Пригодится
ПС. Этот случай подробно обжевали на ветке Мони. Действительно доказательные док-ты у этого вьетнамца чуток прихрамывают (расписка о получении в долг), но вам важен сам безалаберный процесс работы финмона. Изучайте
як написано вєтнамець - зробив поповнення готівкою картки іншого банку після чого робив переказ інший особі. В банках з метою протидії легалізації доходів оцінюють кожного клієнта. За два дні кредит довіри був вичерпан. В Сенсбанк є доводи позивача (Клієнта) , сам банк точніше представник не коментує (банківська таємниця).
yriksotnikov написав:Между прочим кейс serg1974 на первый взгляд выглядит более перспективым (не 5% а 25%) 😁. Потому что блокнули счёт, то есть заморозили деньги а не операцию, и потому что операций не было, то есть типа за старые "грехи" якобы блокнули. Много неопределенности) непонятно чем алка мотивирует свои действия, да и надо почитать какие они в условиях полномочия оставили) может у них как у мони можно 60 дней морозить 😄
Банки повинні контролювати клієнтів не лише ж при операціях по його рахунках. Можливо скарга спрацювала тригером на перевірку.
Я могу, как клиент которому заблокировали счет, который я не пополнял и ничего не снимал более двух недель перед блокировкой, узнать причину блока карт и счетов ?
потрібно було в перший день надати письмову скаргу і реєструвати у відділенні.
Именно скаргу или запрос о причине блокировки?
Запит на кого , з якою метою? Для наступних дій, якщо буде потреба і банк не змінить підхід до обслуговування, необхідно отримати письмову відповідь на скаргу,де вказано причину і мету блокування,норми Закону на яку спирається сторона банку при виконанні обмеження по рахунках та операції по рахунку.
serg1974 написав: Сенс построил систему где с одной стороны якобы принимают на горячей линии жалобы на например обслуживание, каким-то образом затем реагируют… А с другой — того кто осмелился — например заблокирует финмон ( с подачи того на кого жалоба) и как минимум немного поиздевается
Опаньки! Теперь к просьбам, которые приходят на телефон, "оценить качество обслуживание в отделении" нужно относиться осторожно? Выставленная оценка 2 (двойка) будет приравнена к ЖАЛОБЕ и дальше банк реагирует как в вашем случае
serg1974 написав:ukr0014959 По аккорду - пообщайтесь с нач отд. Если мы говорим о конверт-депо — верю в успех.
Общался и много раз. И был даже вкладчиком банка по валюте много лет до войны (держали всей семьей по фонду). Ответ начальницы был - так вы ж гривну в банк на конверт заносили - так почему мы должны вам синькой отдавать - берите 1996 год со штампами и не выеживайтесь а у меня синька только под продажу по комерческому курсу . В итоге в октябре и ноябре забрали все конверты гривней (благо тогда рояль еще курс покупки бакса держал нормальным) и попрощались и с начальницей и с роялем. Так что успех при общении с начальниками отделений не гарантирован, особенно если начальница как в вашем примере по Сенсу "тесно" работает с валютчиками
Прямо так и сказала?
ничего же экстраординарного. Да, я с лета сам именно примерно такое слышал несколько раз в нескольких банках, и от начальников, и от неначальников, и от персменеджера Сенса в том числе. Про выдачу конвертационных долларовых депозитов мотлохом и стар'йом, которое поставляют валютчики, забирающие новые синие.
Идя навстречу пожеланию от персмена, поступившему по телефону, посетил сегодня свое отделение и предоставил для копирования оригиналы договоров о продаже недвижимости. Получил навстречу письма от Сенса за подписью нач отделения. Скрины ниже.
Поясню что через чат поддержки предоставлял помимо основного договора 2021 еще подобный свой договор от 2020. После того как специалист Юлия из чата написала что в общем-то я мог и потратить всю сумму с 2021 года учитывая что нигде не работаю на данный момент.