Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.
Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений.
Получился RED
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2024 00:58
Подарил мне сегодня Сенс карту RED и 100 лимиту.
Правда, сначала в приложении было предложение заполнить анкету и получить лимит на ранее открытую Выгоду без лимита, потом перезвонила фея для уточнений.
Получился RED
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